Ufo-Whistleblower im US-Kongress – „Sichtungen sind Routine“

In den letzten Jahren haben sich immer mehr Ufo-Whistleblower zu Wort gemeldet und ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit geteilt. Doch nun hat sich ein Whistleblower im US-Kongress zu Wort gemeldet und behauptet, dass Ufo-Sichtungen in den USA zur Routine geworden sind.

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Luis Elizondo hat während einer Anhörung vor dem US-Kongress am 24. Juni 2021 über seine Erfahrungen mit Ufo-Sichtungen gesprochen. Elizondo hatte zuvor für das Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) gearbeitet, das vom US-Verteidigungsministerium ins Leben gerufen wurde, um unidentifizierte Flugobjekte zu untersuchen.

Während seiner Arbeit beim AATIP hatte Elizondo Zugang zu Informationen über zahlreiche Ufo-Sichtungen, die von Militärpiloten und anderen hochrangigen Regierungsbeamten gemeldet wurden. Er behauptet, dass diese Sichtungen so häufig geworden sind, dass sie zur Routine geworden sind.

Elizondo sagte: „Wir haben es hier nicht mit ein paar vereinzelten Sichtungen zu tun. Wir haben es mit einer Menge von Sichtungen zu tun, die auf der ganzen Welt stattfinden.“ Er fügte hinzu, dass es „eine Menge von Dingen gibt, die wir nicht verstehen“ und dass es wichtig sei, diese Phänomene weiter zu untersuchen.

Die Aussagen von Elizondo kommen zu einer Zeit, in der das Thema Ufos immer mehr Aufmerksamkeit in den USA und weltweit erhält. Im Juni 2021 veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium einen Bericht über Ufo-Sichtungen, der jedoch keine eindeutigen Antworten auf die Frage lieferte, was diese Phänomene sind und woher sie kommen.

Elizondo hat sich bereits in der Vergangenheit als Befürworter einer offeneren Diskussion über Ufos und außerirdisches Leben positioniert. Er glaubt, dass es wichtig ist, dass die Regierung und die Öffentlichkeit sich mit diesem Thema auseinandersetzen und dass es Zeit ist, die Wahrheit über Ufos zu enthüllen.

Die Aussagen von Elizondo und anderen Ufo-Whistleblowern haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, das Thema Ufos aus der Tabuzone herauszuholen und in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Obwohl es noch viele Fragen gibt, die unbeantwortet bleiben, scheint es immer wahrscheinlicher zu werden, dass wir bald mehr über diese faszinierenden Phänomene erfahren werden.

Meinung

Achtung vor einer eventuellen Fake-Alien-Invasion, die natürlich ebenso „besondere Umstände“ verursachen könnte, wie man es auch vermeintlichen Pandemien nachsagt.

1938 führten sie bereits einen Probelauf einer vorgetäuschten außerirdischen Invasion durch. Unabhängig davon, ob Außerirdische real sind oder nicht, sollte man sich die Frage stellen, warum die Regierung und die Spottdrossel-Medien dies ausgerechnet jetzt vorantreiben, nachdem sie die Existenz von Außerirdischen Jahrzehnte lang geleugnet haben lang?

Wovon wollen sie uns jetzt ablenken?

Am Halloween-Morgen 1938 erwachte Orson Welles und stellte fest, dass er der Mann Amerikas war, über den am meisten gesprochen wurde. Am Abend zuvor hatten Welles und sein Mercury Theatre on the Air eine Radioadaption von HG Wells‘ „Der Krieg der Welten“ aufgeführt und dabei den 40 Jahre alten Roman in Fake-News-Bulletins umgewandelt, in denen eine Marsinvasion in New Jersey beschrieben wurde.

Einige Zuhörer verwechselten diese Bulletins mit der Realität, und ihre besorgten Anrufe bei Polizei, Zeitungsbüros und Radiosendern überzeugten viele Journalisten davon, dass die Sendung landesweite Hysterie ausgelöst hatte.

In einer gerichtlichen Aussage aus dem Jahr 1960 im Rahmen einer Klage gegen CBS auf Anerkennung als rechtmäßiger Co-Autor der Sendung bot Welles eine Erklärung für seine Inspiration für War of the Worlds: „Ich hatte die Idee, eine Radiosendung so zu machen, dass es so aussieht, als ob sich tatsächlich eine Krise abspielt“, sagte er, „und dass sie in einer so dramatisierten Form ausgestrahlt wird, dass sie wie ein reales Ereignis wirkt.“

Damals war es kein bloßes Hörspiel. Darüber hinaus sollte die Tatsache, dass John Podesta seit Jahren auf die Enthüllung von Außerirdischen/UFOs drängt, bei allen große Alarmglocken läuten lassen!

Dieses Thema ist, wie ich finde, tatsächlich ein Thema für sich, weil man dann genauso alles in Frage stellen muss, wie wir es langsam gewohnt sind bei allem zu tun und auch bei diesem Thema ganz vorne anfangen müssen. Längere Geschichte.

Falls es nötig wird, werde ich meine Meinung dazu aber gewiss noch detailliert äußern.

Zur Zeit scheint nichts wirklich relevant, abgesehen von den Figuren, die von der Bühne verschwinden, leiser werden oder noch verschwinden werden.

