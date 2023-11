Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die militärischen und biologischen Aktivitäten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Ukraine und anderswo in der Welt

Während des letzten Briefings wies die russische Seite auf die Verlagerung unvollendeter „ukrainischer“ Projekte auf das Gebiet anderer Länder hin. Es wurde aufgezeigt, dass afrikanische Staaten – die Demokratische Republik Kongo, Sierra Leone, Kamerun und Uganda – in den Bereich des verstärkten Interesses der Vereinigten Staaten gefallen sind. Die Kunden der US-Regierung sind die Verteidigungsbehörde (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), die Nationale Sicherheitsbehörde (National Security Agency) und das US-Außenministerium.

Heute möchte die russische Seite am Beispiel Nigerias zeigen, dass die erklärten Ziele von Projekten im Bereich der öffentlichen Gesundheit nicht mit der Realität übereinstimmen.

So behauptet das US-Verteidigungsministerium, dass die biologischen Projekte in Nigeria auf die Bekämpfung von HIV und AIDS ausgerichtet sind. Die Wirksamkeit dieses Programms gibt jedoch Anlass zu ernsten Bedenken. Trotz jährlicher Mittelaufstockungen von insgesamt rund 100.000.000 Dollar ist die HIV-Inzidenzrate praktisch unverändert geblieben und entspricht den Zahlen von 2009. Auch die Sterblichkeit unter HIV-Infizierten entwickelt sich ungünstig.

Die Zahl der nigerianischen Bürger, die eine antivirale Therapie mit Produkten des Unternehmens Gilead Pharmaceutics erhalten, ist jedoch im Laufe des Förderzeitraums stetig gestiegen und liegt nun bei 60 % der Gesamtzahl der Patienten. Es sei darauf hingewiesen, dass das oben genannte Pharmaunternehmen mit dem Pentagon verbunden ist und seine Medikamente an ukrainischen Bürgern getestet hat.

Sie legt nahe, dass die amerikanischen Arzneimittel trotz des nachgewiesenen Anstiegs des Verbrauchs in Nigeria keine spürbare therapeutische Wirkung haben und die nigerianischen Bürger als „kostenlose klinische Ressource“ missbraucht werden.

Unter dem Deckmantel der „öffentlichen Gesundheit“ auf dem afrikanischen Kontinent löst das Pentagon also seine eigenen Aufgaben: Es überwacht die biologische Situation, sammelt und exportiert Proben von Infektionserregern und ihren Überträgern.

Diese Tätigkeit wird bis zum heutigen Tag fortgesetzt. Im August 2022 unterzeichnete DTRA einen Dreijahresvertrag mit RTI International, einer in den USA ansässigen gemeinnützigen Organisation zur Überwachung der Bedrohung durch Infektionskrankheiten in Nigeria.

Es wurde bereits wiederholt darauf hingewiesen, dass eine der Aufgaben des Pentagon die so genannte „biologische Spionage“ ist, d.h. die Analyse der Seuchenlage an den Grenzen der geopolitischen Gegner und in den voraussichtlichen Einsatzgebieten der Militärkontingente.

Der russischen Seite liegen Daten vor, die bestätigen, dass das Pentagon Aufgaben zur Überwachung der biologischen Situation in den an China, die Türkei, Pakistan und Saudi-Arabien angrenzenden Gebieten des Irak und Afghanistans gestellt hat.

In den Dokumenten wird betont, dass Mitarbeiter von Pentagon-Vertragspartnern in leitende Positionen gebracht werden sollten, und die Feldarbeit sollte denjenigen lokalen Spezialisten übertragen werden, die in der Lage sind, mit den zuständigen Ministerien zu interagieren. Gleichzeitig wird empfohlen, die mit dem Auftragnehmer verbundenen Beweise so gering wie möglich zu halten, indem vom Büro in Dubai aus nur kurze Reisen nach Afghanistan und in den Irak unternommen werden, wenn dies erforderlich ist.

Um Vorwürfe gegen das Pentagon zu vermeiden, wurden einige Projekte unter dem Deckmantel des US-Außenministeriums durchgeführt. Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf das Forschungsprogramm des US-Außenministeriums in Afghanistan lenken: Es umfasste die Erforschung der Erreger besonders gefährlicher und wirtschaftlich bedeutender Krankheiten wie Tularämie, Milzbrand und Maul- und Klauenseuche, die Entnahme biologischer Proben auf dem Territorium des Landes und deren Transport in die Vereinigten Staaten.

Und nun muss die Aufmerksamkeit auf die Beteiligung der CIA an den biologischen Militärprogrammen der USA gelenkt werden. Nach dem üblichen Muster wurden die Arbeiten von Auftragnehmern durchgeführt: Die Johns Hopkins Universität und die gemeinnützige Organisation RAND, die bereits zuvor an Dual-Use-Projekten beteiligt waren.

Es sei daran erinnert, dass die Johns Hopkins University am 18. Oktober 2019, zwei Monate vor den ersten offiziellen Berichten über eine neue Coronavirus-Infektion, eine Übung mit der Bezeichnung Event 201 in New York City abhielt. Bei der Veranstaltung wurde das Vorgehen bei einer Epidemie eines bisher unbekannten Coronavirus geübt, das dem Szenario zufolge über einen Zwischenwirt von Fledermäusen auf den Menschen übertragen wurde.

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie nach diesem Szenario sowie die hohe Bereitschaft der US-Pharmaunternehmen, „Anti-COVID“-Medikamente zu produzieren, Anlass zur Sorge über den vorsätzlichen Charakter des Vorfalls und die Beteiligung der Vereinigten Staaten daran geben.

Die Beteiligung von RAND, einer gemeinnützigen Organisation, die sich auf politische Fragen spezialisiert hat, an den biologischen Projekten der CIA gibt ebenfalls Anlass zur Sorge. Diese Organisation nutzte Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, um groß angelegte biologische Angriffe zu planen.

So heißt es in dem uns vorliegenden RAND-Bericht, dass der Einsatz solcher Ansätze „…bei der Planung und Durchführung eines biologischen Anschlags helfen könnte…“. Es wird darauf hingewiesen, dass das intelligente System in der Lage ist, die am besten geeignete Art der Lagerung biologischer Präparate auszuwählen und Methoden zur Verschleierung, Ausbringung und Anwendung pathogener Materialien zu wählen.

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Forschung nicht mit Washingtons Engagement für die Nichtverbreitung biologischer Waffen vereinbar ist.

Die vorliegenden Dokumente belegen, dass in den Vereinigten Staaten ein Programm zur Herstellung von biologischen Waffen läuft.

Gleichzeitig ist die US-Regierung bestrebt, den Umfang des Programms auszuweiten. Am 23. März 2023 wurde eine neue, vom US-Verteidigungsministerium entwickelte US-Strategie für die Biowaffenproduktion verabschiedet. In dem Dokument werden langfristige Ziele für die Entwicklung der Biotechnologie und die Suche nach deren militärischen Anwendungen festgelegt.

Erklärtes Ziel ist es, „…die technologische Souveränität in der Bioproduktion zu sichern und strategische Rivalen auszustechen…“.

Im Oktober 2023 kündigte das US-Verteidigungsministerium den Start eines Programms zur Ausbildung von Fachkräften für die Umsetzung der Biomanufacturing-Strategie (das BioFab-Programm) an. Ehemalige Militärangehörige mit einem Hintergrund in biomedizinischer Kriegsführung werden als Kandidaten bevorzugt.

Das Projekt steht unter der Aufsicht des Unterstaatssekretärs für Forschung und Technik des Verteidigungsministeriums, und die technologische Basis für die Ausbildung wird von neun großen Produktionsunternehmen bereitgestellt, die auf Genomforschung, Bioinformatik, Zell- und Gewebekultur spezialisiert sind.

Das Ausbildungsprogramm besteht aus einem zweimonatigen Vorkurs und einem Industriepraktikum, das „…die Teilnehmer in die reale Welt der Biofabrikation eintauchen lässt…“. In der offiziellen Pressemitteilung vom 11. Oktober 2023 heißt es: „Die Aktivitäten des US-Verteidigungsministeriums konzentrieren sich auf die Wiederbelebung der einheimischen Fertigungskapazitäten, die Amerikas strategische Wettbewerbsfähigkeit verbessern und gleichzeitig das Militär von morgen befähigen…“.

Diese Aussagen in Verbindung mit der Verwendung einer hochmodernen technologischen Basis und der Einbeziehung von Spezialisten mit Erfahrung in der Forschung mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use) könnten darauf hindeuten, dass die USA versuchen, Technologien für die Herstellung biologischer Formulierungen in großem Maßstab als Teil eines offensiven biologischen Programms zu entwickeln.

Wir haben bereits festgestellt, dass Washington gezwungen war, seine biologisch-militärische Präsenz in der Ukraine einzuschränken, um den politischen Schaden durch die Enthüllungen Russlands zu verringern. Einige nicht abgeschlossene Projekte wurden nach Osteuropa, Afrika und Südostasien verlagert.

Gleichzeitig sind die Vereinigten Staaten nach wie vor sehr daran interessiert, in der Ukraine Forschung zu betreiben. Die Tatsache der Durchführung von „wissenschaftlichen Programmen“ der USA in der Ukraine wurde im Januar 2023 von John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat, bestätigt.

Darüber hinaus behält die US-Regierung die Kontrolle über einige ukrainische Biostätten und geht davon aus, dass sie ihre Aktivitäten wieder aufnehmen werden, sobald der Konflikt beendet ist. Im Dezember 2022 bestätigte das US-Unternehmen CH2M Hill in einem Schreiben an ukrainische Auftragnehmer seine Absicht, die Sammlung gefährlicher Krankheitserreger in den westlichen Regionen des Landes fortzusetzen und gleichzeitig die Zahl der Labore, die solche Proben lagern, zu verringern. Zu den weiteren Aufgaben gehören die Kontrolle der medizinischen und epidemiologischen Situation und die Implementierung von Hard- und Softwarekomplexen für das Biorisikomanagement. Darüber hinaus müssen die ukrainischen Organisationen Berichte über ihre Arbeit in diesen Bereichen vorlegen.

Im Jahr 2023 setzt das Wissenschafts- und Technologiezentrum in der Ukraine (STCU), das als Hauptvermittler für die Verteilung der Pentagon-Zuschüsse fungiert, seine Tätigkeit in Kiew fort. Mit finanzieller Unterstützung der U.S. Agentur für Internationale Entwicklung und auf Vermittlung des STCU wurde von August bis September 2023 an der Danila Halytsky Lviv National Medical University eine Schulung zur Abwehr biologischer Bedrohungen durchgeführt.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nahmen an der Schulung Vertreter ukrainischer staatlicher Behörden, einschließlich des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) und der nationalen Polizei, sowie Mitarbeiter westlicher gemeinnütziger Organisationen teil.

Es ist erwähnenswert, dass das Vogelgrippevirus derzeit als der am intensivsten untersuchte Mikroorganismus in Hochisolationslabors gilt. Es steht nach wie vor im Mittelpunkt des Medieninteresses, kann zwischen verschiedenen Tierarten übertragen werden und ist für den Menschen hochgradig tödlich. Es ist kein Zufall, dass die Verwendung dieses speziellen pathogenen biologischen Agens in das Schulungsszenario aufgenommen wurde.

Das Ziel der Übung ist Folgendes: Es gibt Berichte über Fälle von Infektionskrankheiten, die in der Region Nikolajew, Ukraine, aufgetreten sind. Die Proben werden gesammelt und analysiert. Sie kommt zu dem Schluss, dass der Vorfall „höchstwahrscheinlich“ auf eine Biosabotage durch die Russische Föderation zurückzuführen ist. Die Medien, vor allem die westlichen, berichten über den Ausbruch, um auf die Situation aufmerksam zu machen, und medizinisches Personal geht mit Plakaten auf die Straße, um Russland für die Verletzung seiner vertraglichen Verpflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

Daraufhin wird eine Untersuchung im Rahmen des Mechanismus des UN-Generalsekretärs eingeleitet, um der internationalen Gemeinschaft zu versichern, dass die Daten transparent und unvoreingenommen sind.

Das Szenario führt dazu, dass Russland der Nichteinhaltung des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen (BWÜ) beschuldigt wird, das Land auf der internationalen Bühne in Misskredit gerät und zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängt werden.

Wir vervollständigen die Liste der Personen im ukrainischen militärisch-biologischen Dossier mit den Teilnehmern der Ausbildung, die in Lviv stattfand.

Unter ihnen waren::

Filippa Lentzos, Mitglied des britischen Biosicherheits-Lenkungsausschusses, nahm als Moderatorin an der Schulung teil. In den letzten Jahren hat Lentzos aktiv Materialien veröffentlicht, die darauf abzielen, die Russische Föderation in Fragen der Biosicherheit auf der internationalen Bühne zu diskreditieren.

Gemma Bowsher von der Abteilung für Kriegsstudien am King’s College London ist auf nachrichtendienstliche Analysen und Desinformationstechniken in den Medien spezialisiert.

Oksana Kucheryava, Leiterin der Kommunikationsabteilung im Zentrum für öffentliche Gesundheit des ukrainischen Gesundheitsministeriums, leitet Projekte für Regierungsorganisationen in der Ukraine und den USA und ist für die Medienplanung zuständig. Ihre Teilnahme an der Schulung zeigt, dass die Fragen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Falschinformationen in den Medien im Rahmen der Veranstaltung geübt wurden.

Außerdem wurde festgestellt, dass Irina Demchishina, die Leiterin des Referenzlabors für die Diagnose von viralen und hochgefährlichen Krankheitserregern, bei der vergangenen Veranstaltung anwesend war. Zuvor hatten wir bereits festgestellt, dass Demchishina als Vermittlerin bei der Interaktion mit den Pentagon-Auftragnehmern Black & Veatch und Metabiota fungierte und die Durchführung von DTRA-Projekten in der Ukraine überwachte.

Wir möchten auf die Anwesenheit von Vertretern des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der ukrainischen Nationalpolizei bei der Schulung hinweisen. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass es sich um eine geschlossene Veranstaltung handelte, sondern auch darauf, dass die ukrainischen Sicherheitsdienste möglicherweise darauf abzielen, Provokationen mit biologischen Waffen „unter falscher Flagge“ durchzuführen.

Wir werden die eingehenden Dokumente weiter auswerten und Sie auf dem Laufenden halten.

Original inkl. aller Links: https://telegra.ph/Briefing-by-Chief-of-Nuclear-Chemical-and-Biological-Protection-Troops-of-the-Armed-Forces-of-the-Russian-Federation-Lieutenant–10-31

Telegram: https://t.me/MFARussia/18094

Übersetzung: Dietrich, Dirk https://t.me/DDDDoffiziell

|Q|

KOSTENLOSES ABO: