Briefing des Chefs der nuklearen, chemischen und biologischen Schutztruppen, Generalleutnant Igor Kirillov, über die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation analysiert weiterhin die militärischen und biologischen Aktivitäten der USA und ihrer Verbündeten in der Ukraine und anderswo auf der Welt.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass während der speziellen Militäroperation Beweise dafür gefunden wurden, dass Mitarbeiter des Biosphärenreservats in Askania Nova, Region Kherson, die Zugrouten von Zugvögeln studieren und biologisches Material auswählen und ins Ausland bringen.

Die Task Force des russischen Verteidigungsministeriums sowie Beamte des Föderalen Sicherheitsdienstes und von Rosselkhoznadzor haben die Sammlung und Zertifizierung von Vogelgrippevirenstämmen bestätigt, die ein hohes Potenzial für eine epidemische Ausbreitung haben und in der Lage sind, die Speziesbarriere zu überwinden, insbesondere der H5N8-Stamm, dessen Letalität bei der Übertragung auf den Menschen 40% erreichen kann. Denken Sie daran, dass 1% der neuen Coronavirus-Infektionen zum Tod führen.

Trotz der Bemühungen der Mitarbeiter des Reservats, die Biomaterialien zu vernichten, indem sie den Strom zu den Kühlaggregaten abschalteten und den Kryobehälter mit flüssigem Stickstoff zerstörten, fanden Spezialisten des 48. Zentralen Forschungsinstituts des russischen Verteidigungsministeriums selbst in den zersetzten Proben Spuren von genetischem Material der hochpathogenen Vogelgrippe, des Newcastle-Krankheitsvirus und von Avuloviren.

Nach Angaben der im Reservat verbliebenen Mitarbeiter wurde ihnen von ukrainischer Seite eine hohe Geldbelohnung für die Beseitigung oder Vernichtung der Forschungsergebnisse angeboten.

Die im Veterinärlabor des Reservats beschlagnahmten Dokumente bestätigen die Beteiligung des Charkower Instituts für Veterinärmedizin an der Arbeit der amerikanischen Projekte UP-8 und P-444 sowie an den Vorbereitungen für das Projekt Flu-Fly-Way.

Ihr Ziel war es, die Umstände zu bewerten, unter denen die Übertragung von Krankheiten, die mit wirtschaftlich bedeutsamen Infektionen einhergehen, unkontrollierbar werden, zu wirtschaftlichem Schaden führen und eine Bedrohung für die Lebensmittelsicherheit darstellen können.

Es ist notwendig, noch einmal zu betonen, dass das US-Verteidigungsministerium, eine Organisation, die nichts mit der Erforschung von Vogelzugrouten zu tun hat, die Projekte in Auftrag gegeben hat.

Wir haben bereits das beobachtete hohe Vogelsterben im Naturschutzgebiet Askania Nova im Jahr 2021 angesprochen, von dem Experten annehmen, dass es infektiöser Natur ist.

Die durchgeführten Experimente und die Missachtung der Biosicherheitsvorschriften wurden als Ursache für das einzeitige Vogelsterben erkannt.

Vor diesem Hintergrund ist die Zunahme der Vogelgrippe in Russland und in den europäischen Ländern besonders besorgniserregend. Nach Angaben des Internationalen Tierseuchenamtes hat sich die Krankheit zu einer ganzjährig auftretenden Krankheit entwickelt, die seit 2021 Verluste von mehr als 3 Milliarden Euro verursacht.

Seit Anfang 2023 wurden in Russland 32 Ausbrüche der Vogelgrippe in allen Föderalbezirken registriert. Allein in der letzten Woche wurde die Krankheit in Geflügelfarmen in den Regionen Kirov und Yaroslavl festgestellt. In Moskau sind seit dem 17. Mai 2023 Quarantänemaßnahmen gegen die hochpathogene Geflügelpest verhängt worden.

Gleichzeitig hat der durch die Seuche verursachte Gesamtschaden im Agrarsektor in den letzten drei Jahren mehr als 4,5 Milliarden Rubel betragen, und mehr als 10 Millionen Geflügel wurden vernichtet.

Die Afrikanische Schweinepest und die Maul- und Klauenseuche, die eine ernste Bedrohung für die Lebensmittelsicherheit darstellen, wurden in den USA noch nie festgestellt, obwohl es in den USA seit 2003 Geflügelpest-Epizootien gibt. Gleichzeitig erforscht das US-Militär diese wirtschaftlich bedeutsamen Infektionen aktiv außerhalb des nationalen Territoriums in Biolaboratorien, die sich an den Grenzen seiner geopolitischen Gegner befinden.

Dies beweist einmal mehr, dass die USA biologische Waffenkomponenten im Ausland, insbesondere in der Ukraine, herstellen.

Erinnern Sie sich, dass die Vereinigten Staaten im Oktober 2022 ihre Nationale Strategie zur biologischen Verteidigung veröffentlicht haben. In dem Grundsatzpapier wird das biologische Risikomanagement als eines der wichtigsten Anliegen der Vereinigten Staaten bezeichnet.

Washington beabsichtigt, im Rahmen der genehmigten Strategie eine von den USA kontrollierte Architektur zu entwickeln, um biologische Bedrohungen im nationalen Interesse der USA zu verhindern, auf sie zu reagieren und sie zu neutralisieren.

Einer der Bereiche der strategischen Entwicklung ist die Verbesserung der individuellen und gruppenbezogenen Biosicherheitsmethoden für das US-Militärpersonal auf verschiedenen Kriegsschauplätzen. Ziel ist es auch, die Erforschung von gebietsspezifischen Erregern besonders gefährlicher Infektionskrankheiten fortzusetzen.

Dies wird durch ein weiteres langfristiges Planungsdokument bestätigt, die neue U.S. DoD Biomanufacturing Strategy, die am 23. März 2023 verabschiedet wurde. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Strategie speziell vom US-Militärministerium entwickelt wurde. Das Dokument definiert langfristige Ziele für die Entwicklung der Biotechnologie und die Suche nach ihren militärischen Anwendungen.

Das erklärte Ziel ist es, die technologische Souveränität auf dem Gebiet der Bioproduktion zu sichern und strategische Rivalen auszustechen.

Die Mittel für Aktivitäten im Rahmen der genehmigten strategischen Dokumente belaufen sich in den nächsten fünf Jahren auf etwa 90 Milliarden Dollar. Darüber hinaus beabsichtigen die USA, die globale Kontrolle über die biologische Situation in der Welt zu verstärken und behalten sich das Recht vor, Forschung mit doppeltem Verwendungszweck zu betreiben, auch außerhalb des nationalen Territoriums.

In der postsowjetischen Region haben die USA ihre militärisch-biologischen Aktivitäten bereits verstärkt. Auftragnehmer des Pentagons und zivile Zwischenhändler wie die US Centers for Disease Control and Prevention und das Forschungsunternehmen Gryphon Scientific haben die Position der US Defense Threat Reduction Agency (DTRA) und der Auftragnehmer des Pentagons übernommen. Unter dem Deckmantel einer völlig friedlichen Tätigkeit in den Staaten Zentralasiens und Transkaukasiens sollen Proben der Erreger dreier extrem gefährlicher, in diesen Regionen heimischer Krankheiten – Pest, Milzbrand und Tularämie – gesammelt und genotypisiert werden.

Die US-Regierung erreicht dies, indem sie ein bewährtes Szenario der angeblich ‚humanitären‘ Zusammenarbeit anwendet.

Zunächst werden Fragen im Zusammenhang mit der biologischen Situation aufgeworfen. Dann werden zwischenstaatliche Abkommen abgeschlossen, nachdem das Interesse der Fachministerien an einer Zusammenarbeit sichergestellt wurde.

Als Ergebnis wird eine Bio-Einrichtung gebaut, die mit einem isolierten Bio-Überwachungssystem verkabelt ist. Die Vereinigten Staaten erwerben das Eigentum an allen biologischen Entwicklungen in dem Land, einschließlich der Sammlungen von Krankheitserregern, und die eingerichtete Laborinfrastruktur wird ohne die Hilfe der USA unwirksam gemacht.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Zahl der Biolaboratorien in den Vereinigten Staaten mit den höchstmöglichen Sicherheitsstufen BSL-3-plus und BSL-4 in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Einem Bericht des King’s College London zufolge gibt es in den USA 25 aktive und drei im Bau befindliche Labors, in denen an hochgefährlichen Viren und Bakterien geforscht wird.

Dem Dokument zufolge werden in den kommenden Jahren 18 weitere BSL-4-Labors eröffnet, die meisten davon in asiatischen Ländern außerhalb der rechtlichen Zuständigkeit der USA.

Es wird befürchtet, dass von diesen Einrichtungen ernsthafte Risiken ausgehen werden: Sie befinden sich in dicht besiedelten Gebieten, sparen an Schutzausrüstung und es fehlt an wirksamen Vorschriften zur biologischen Sicherheit in den Ländern, in denen sie angesiedelt sind.

Darüber hinaus betonen die Autoren der Global Threat Assessment der US Intelligence Community vom Februar 2023, dass „es keinen wirksamen Mechanismus zur Kontrolle und Bekämpfung von Biorisiken gibt und die internationalen Überwachungsgremien mit Kompetenzen in diesem Bereich zersplittert sind und es ihnen an Autorität fehlt“.

Trotz überzeugender wissenschaftlicher Beweise ist die US-Regierung nicht in der Lage, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen und beteiligt sich weiterhin an undurchsichtigen biologischen Operationen auf der ganzen Welt.

Washingtons erklärtes Engagement für ‚globale Standards und Normen für die biologische Sicherheit‘ zeigt sich in Wirklichkeit als Ablehnung der internationalen Bemühungen zur Stärkung des BWÜ und als Blockade der Entwicklung seines Verifizierungsmechanismus.

Es sei darauf hingewiesen, dass sich die USA nie eindeutig zur Sicherheit der Forschung in den von ihnen kontrollierten Biolabors bekannt haben.

Dies wird durch eine Überprüfung von Dokumenten der US National Institutes of Health bestätigt, die sich auf Sicherheitsverstöße beziehen. Im Rahmen einer von der unabhängigen Firma Intersept durchgeführten Untersuchung wurden mehr als fünfeinhalbtausend Seiten an Vorfallsberichten studiert. Sie kam zu dem Schluss, dass Forschungsarbeiten an Universitäten in Washington, Minnesota und Illinois zu Kontaminationen im Labor führten und das Risiko einer weiteren Verbreitung gefährlicher Krankheitserreger mit sich brachten.

In diesen Statistiken sind Vorfälle in militärisch-biologischen Einrichtungen nicht berücksichtigt. Eine der wichtigsten Einrichtungen ist das US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases in Fort Detrick. Das Institut war jedoch wiederholt Gegenstand von Untersuchungen durch US-Bundesbehörden wegen seiner undurchsichtigen und unsicheren Aktivitäten.

So wurde 2009 der Betrieb des Instituts wegen Verstößen gegen die Vorschriften für die Buchführung über Biomaterialien ausgesetzt, wodurch die Gefahr von Verlust, Diebstahl und illegalem Handel mit Krankheitserregern bestand. Erinnern Sie sich daran, dass es dieses Institut war, an dem der Mikrobiologe Bruce Evans arbeitete, der Hauptverdächtige bei den bioterroristischen Anschlägen im Zusammenhang mit der Versendung von Milzbrandsporen in die Vereinigten Staaten im Jahr 2001.

Im Jahr 2019 untersagten die Bundesbehörden die Arbeit mit gefährlichen Krankheitserregern in Fort Detrick aufgrund der schlechten Wirksamkeit der Desinfektionssysteme für Abwässer und zahlreicher Sicherheitsverstöße, deren Behebung fast ein Jahr dauerte.

Laut einer offiziellen Erklärung des Außenministeriums der Volksrepublik China wurden in dieser Zeit in mehreren Gebieten der USA örtlich begrenzte Ausbrüche von Lungenentzündung unbekannter Herkunft gemeldet.

Systematische Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften in US-Biolaboren haben in der Weltgemeinschaft berechtigte Besorgnis ausgelöst.

Im Dezember 2019 hat zum Beispiel die Verlegung der U.S. Naval Medical Research Unit Three (NAMRU-3) von Kairo auf den sizilianischen Luftwaffenstützpunkt Sigonella eine äußerst negative Reaktion der italienischen Bürger hervorgerufen.

Italienischen Medien zufolge nutzten die USA die Pandemie, um die öffentliche Aufmerksamkeit von der Tatsache abzulenken, dass das Biolaboratorium verlegt wurde. Wie L’Antidiplomatico anmerkt, „ist es höchst verdächtig, dass die Gelegenheit, über dieses Labor zu informieren, nicht genutzt wurde, wenn es auf dem Papier dazu dient, Gesundheitsgefahren zu untersuchen“.

Ich möchte daran erinnern, dass Italien von allen europäischen Ländern am stärksten von dem COVID-19-Virus betroffen war und dass das russische Verteidigungsministerium auf Ersuchen der italienischen Behörden der italienischen Bevölkerung auf dem Höhepunkt der Epidemie umgehend Hilfe geleistet hat. In keiner einzigen Quelle werden jedoch die Aktivitäten von NAMRU-3 zum Schutz der italienischen Bürger erwähnt, obwohl die Ausstattung der Einrichtung die gesamte Bandbreite der Forschung mit dem neuen Coronavirus-Erreger erlaubte und erlaubt.

Es ist klar, dass die Verlegung von NAMRU-3 unter dem Vorwand, Hilfe zu leisten, nicht dem Schutz der Italiener diente, und die Rolle des Biolabors bei der Verbreitung von COVID-19 muss noch bewertet werden.

Kein Wunder, dass die Entscheidung der Behörden der Stadt Pesaro, ein nationales Biolabor zu errichten, eine Welle lokaler Proteste und weit verbreitete Bitten an die staatlichen Behörden angesichts der Einrichtung einer biologischen Einrichtung des US-Militärs in Italien auslöste.

Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium über die Einrichtung des Electronic Integrated Disease Surveillance System (EIDSS) durch das Pentagon berichtet. Die Ausstattung von Biowaffeneinrichtungen auf dem Territorium anderer Länder mit solchen Systemen bietet den USA nicht nur die Möglichkeit, die Sicherheit ihrer Militärkontingente an ihren Einsatzorten zu gewährleisten, sondern auch die Aktivitäten von Biolabors außerhalb der nationalen Gerichtsbarkeit aus der Ferne zu überwachen.

Das Überwachungssystem umfasst Laboratorien der U.S. Army und der Navy sowie Verifizierungsstellen auf U.S.-Militärstützpunkten in verschiedenen Regionen der Welt. Das Kernstück dieses Netzwerks, das sich seit 1997 gebildet hat, ist das Walter Reed Army Institute of Research. Ich möchte seine Aktivitäten näher beschreiben.

Aus den Dokumenten, die während der militärischen Sonderaktion beschafft wurden, geht hervor, dass das Institut seit mehreren Jahren an der Ausbildung ukrainischen Personals im Rahmen des Programms zur Verringerung biologischer Bedrohungen beteiligt ist. Robert Lipnik, Leiter der epidemiologischen Abteilung, und seine Untergebenen waren an der Ausbildung ukrainischer Spezialisten beteiligt.

Vertreter des Instituts beaufsichtigten die von der DTRA organisierten militärischen und biologischen Projekte UP-1 und UP-2, bei denen aktiv Biomaterial der ukrainischen Bevölkerung gesammelt wurde. Allein im Projekt UP-1 wurden unter dem Vorwand, die Verbreitung von durch Zecken übertragenen Infektionen zu untersuchen, mehr als 800 Blutproben entnommen.

Nach den uns vorliegenden Unterlagen war das Walter Reed Institute während des Konflikts im Donbas von 2014-2020 aktiv an der Untersuchung der Antibiotikaresistenz von Mikroben beteiligt, die aus den Truppen der AFU isoliert wurden.

Im Rahmen dieses Projekts wurden 813 Mikroorganismen von 162 Patienten in vier ukrainischen Militärkrankenhäusern in verschiedenen Teilen des Landes untersucht und eine vollständige Genomsequenzierung von 52 Isolaten durchgeführt.

Es ist verständlich, dass man sich fragt, warum das U.S. Army Institute die Antibiotikaresistenz von Mikroben, die im Donbass gefunden wurden, erforscht. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die USA das ukrainische Territorium als Basis für den Einmarsch von NATO-Militärkräften betrachten.

Das russische Verteidigungsministerium wird die Operationen der dem US-Verteidigungsministerium unterstellten Agenturen, die an der Herstellung von Biowaffenkomponenten beteiligt sind, weiter verfolgen.

