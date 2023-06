Vertrauliche Pfizer-Dokumente bestätigen Deagel´s schockierende Entvölkerungsprognose für 2025

Eine umstrittene Prognose von Deagel, einem globalen Geheimdienst- und Beratungsunternehmen, erregte im Jahr 2020 Aufmerksamkeit für ihre überraschende Vorhersage eines bedeutenden Entvölkerungsereignisses in der gesamten westlichen Welt bis 2025. Das war eine sehr kühne Behauptung. „Eure Regierung versucht, euch zu töten“ ist sogar noch dreister.

Aber leider werden diese kühnen Behauptungen jetzt mit einem Berg von Beweisen untermauert, und die meisten dieser Beweise finden sich in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten, die die US-amerikanische Food & Drug Administration per Gerichtsbeschluss veröffentlichen musste.

Und leider deuten die Beweise stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfung zu einer Massenentvölkerung führt.

Was ist Deagel?

Die Deagel Corporation ist ein kleiner Zweig des US-Militärgeheimdienstes, eine der vielen geheimen Organisationen, die Daten für hochrangige Entscheidungszwecke sammeln und vertrauliche Briefing-Dokumente für Behörden wie die National Security Agency, die Vereinten Nationen und die Weltbank erstellen.

Es ist bekannt, dass sie zu einem Stratfor-Bericht über Nordkorea beigetragen hat. Mit dieser Art von Stammbaum sollte Deagel als legitimer Akteur in der Geheimdienstgemeinschaft und nicht nur als Desinformationsaktivposten angesehen werden.

Das bedeutet, dass die Bevölkerungsprognosen für 2025 sowie die Prognosen für die Industrieproduktion auf nationaler Basis keine bloße Fantasie sind, sondern auf strategischen Annahmen beruhen, die von anderen Akteuren der Nachrichtendienste geteilt und gut verstanden werden.

Was hat Deagel prognostiziert?

Die [berüchtigte] Prognose .com Deagel für 2025 wurde irgendwann im Jahr 2020 von ihrer Website entfernt. Dank der Wayback Machine / Internet Archive sind wir jedoch in der Lage, die ursprünglichen Vorhersagen einzusehen, bevor sie von kritischen Denkern entdeckt wurden.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs bis zum Jahr 77 um 1,2025 % zurückgehen würde.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis zum Jahr 68 um 5,2025 % zurückgehen würde.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung in Deutschland bis zum Jahr 65 um 1,2025 % zurückgehen wird.

Deagel prognostizierte im Jahr 2020, dass die Bevölkerung Australiens bis zum Jahr 34 um 6,2025 % zurückgehen würde.

Gleichzeitig prognostiziert er einen enormen Rückgang bei vielen anderen westlichen Ländern.

Eine vollständige Liste von Deagels ursprünglichen apokalyptischen Entvölkerungsvorhersagen kann hier eingesehen werden.

Leider deuten die vertraulichen Pfizer-Dokumente in Verbindung mit erschütternden Todesfällen unter Kindern darauf hin, dass Deagels Entvölkerungszahlen nicht nur eine Schätzung, sondern ein Ziel waren.

Die vertraulichen Pfizer-Dokumente

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer um 75 Jahre zu verzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 genehmigt hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman an, dass sie 55.000 Seiten pro Monat freigeben müssen. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten veröffentlicht.

Seitdem hat PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Der letzte Rückgang ereignete sich am 1St Juni 2022.

Eines der Dokumente, die im Datendump enthalten sind, ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Verwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in Schwangerschaft und Stillzeit.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass 90 % der Covid-geimpften schwangeren Frauen ihr Baby verloren haben

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass es bis zum 28. Februar 2021 270 bekannte Fälle gab, in denen die mRNA-Injektion während der Schwangerschaft ausgesetzt war.

Sechsundvierzig Prozent der Mütter (124), die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, erlitten eine Nebenwirkung.

Von den 124 Müttern, die eine Nebenwirkung erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend eingestuft wurden. Das bedeutet, dass 58 % der Mütter, die angaben, Nebenwirkungen zu erleiden, ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis erlitten haben, das von der Kontraktion der Gebärmutter bis zum Tod des Fötus reichte.

Insgesamt wurden 4 schwere Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet.

Aber hier wird es ziemlich besorgniserregend. Pfizer gibt an, dass sie von den 270 Schwangerschaften absolut keine Ahnung haben, was bei 238 von ihnen passiert ist.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der verbleibenden Schwangerschaften:

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen 5 jedoch noch ausstehen. Pfizer weist darauf hin, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies entspricht 97 % aller bekannten Ergebnisse einer Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft, die zum Verlust des Kindes führte.

Wenn wir die 5 Fälle einbeziehen, in denen das Ergebnis noch ausstand, entspricht dies 82 % aller Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft, was zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von rund 90 % zwischen 82 % und 97 %.

Hier haben wir also unseren ersten Beweis dafür, dass etwas nicht stimmt, wenn es um die Verabreichung der Pfizer Covid-19-Injektion während der Schwangerschaft geht.

Hier sind die Leitlinien aus dem Dokument „REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS“ der britischen Regierung:

So lautete die Prognose jedenfalls im Dezember 2020. Leider haben die britische Regierung und andere Regierungen auf der ganzen Welt diese Leitlinien nur etwa einen Monat später überarbeitet und lauten wie folgt:

Dies ist immer noch die offizielle Richtlinie vom Juni 2022 und führt zu mehreren Fragen, die dringend beantwortet werden müssen, wenn man bedenkt, dass schwangeren Frauen seit Anfang 2021 mitgeteilt wurde, dass die Covid-19-Impfung absolut sicher ist.

Man muss sich nur die Dinge ansehen, die Frauen während der Schwangerschaft vermeiden sollten, bevor ihnen gesagt wurde, dass es absolut sicher ist, eine experimentelle Injektion zu nehmen, um festzustellen, dass hier einfach etwas nicht stimmt –

Räucherfisch

Weichkäse

Nasse Farbe,

Kaffee

Kräutertee

Vitaminpräparate,

Verarbeitetes Junk Food.

Dies sind nur einige Beispiele, und die Liste ist endlos.

Beginnen wir also mit dem Abschnitt „Schwangerschaft“ des offiziellen Leitfadens. Im Dezember 2020 hieß es in den Leitlinien: „Die Covid-19-Impfung wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen„. Nur etwa einen Monat später hieß es in diesen Leitlinien: „Tierstudien deuten nicht auf schädliche Auswirkungen in Bezug auf Schwangerschaft usw. hin.“

Werfen wir also einen Blick auf die fraglichen Tierstudien.

Bevor wir dies tun, ist es jedoch erwähnenswert, dass die offiziellen Leitlinien vom Juni 2022 besagen, dass „die Verabreichung des COVID-19-mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in der Schwangerschaft nur dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn der potenzielle Nutzen die potenziellen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt“. Warum um alles in der Welt wurde also jede einzelne schwangere Frau landauf, landab aktiv gezwungen, diese Injektion zu bekommen?

Pfizer und die Arzneimittelbehörden verheimlichten die Gefahren der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft aufgrund von Tierversuchen, die ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler und Unfruchtbarkeit ergaben

Die begrenzte Tierstudie, über die in den offiziellen Leitlinien gesprochen wird, deckte tatsächlich das Risiko einer erheblichen Schädigung des sich entwickelnden Fötus auf, aber die Arzneimittelbehörden in den USA, Großbritannien und Australien entschieden sich aktiv dafür, diese Informationen aus öffentlichen Dokumenten zu entfernen.

Die aktuelle Studie kann hier in voller Länge eingesehen werden und trägt den Titel „Fehlende Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die pränatale und postnatale Nachkommenentwicklung bei Ratten mit BNT162b2, einem mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff„.

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar-Han-Ratten durchgeführt. Einundzwanzig erhielten die Covid-19-Injektion von Pfizer, 21 nicht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie:

Die Anzahl der beobachteten Föten mit überzähligen Lendenrippen in der Kontrollgruppe betrug 3/3 (2.1). Aber die Ergebnisse der Anzahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe waren 6/12 (8,3). Daher war die Häufigkeit in der geimpften Gruppe im Durchschnitt um 295 % höher.

Überzählige Rippen, auch akzessorische Rippen genannt, sind eine seltene Variante von Extrarippen, die am häufigsten aus den Hals- oder Lendenwirbeln hervorgehen.

Was diese Studie also ergab, ist ein Beweis für abnormale fötale Bildung und Geburtsfehler, die durch die Pfizer-Covid-19-Injektion verursacht wurden.

Aber die abnormalen Ergebnisse der Studie enden hier nicht. Die Rate des „Präimplantationsverlusts“ in der geimpften Rattengruppe war doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Präimplantationsverlust bezieht sich auf befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Daher deutet diese Studie darauf hin, dass die Covid-19-Injektion von Pfizer die Chancen einer Frau verringert, schwanger zu werden. Daher erhöht sich das Risiko der Unfruchtbarkeit.

Wie um alles in der Welt haben es die Arzneimittelbehörden auf der ganzen Welt geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft anzeigen“? Und wie haben sie es geschafft zu sagen: „Es ist nicht bekannt, ob der Pfizer-Impfstoff einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat„?

Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, es zu vertuschen.

Wir wissen dies dank einer Anfrage zur Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI), die an das australische Gesundheitsministerium (TGA) gerichtet wurde.

Ein Dokument mit dem Titel „Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice„, das am 11. Januar 2021 erstellt wurde, wurde im Rahmen des FOI-Antrags veröffentlicht. Auf Seite 30 ff. des Dokuments wird eine „Überprüfung der Produktinformationen“ gezeigt und Änderungen hervorgehoben, die vor der offiziellen Veröffentlichung am „Bericht über die nichtklinische Bewertung“ vorgenommen werden sollten.

Die Änderungen sollten von Pfizer vor der nächsten Aktualisierung der Produktinformationen vorgenommen werden.

Einige der angeforderten Änderungen waren wie folgt:

Der Bewerter von Modul 4 forderte Pfizer auf, seine Behauptung zu entfernen, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen in Bezug auf die Reproduktionstoxizität zeigen“.

Warum?

Der Bewerter von Modul 4 teilte Pfizer mit, dass die „Schwangerschaftskategorie B2“ als angemessen erachtet wurde, und forderte sie auf, die folgende Zeile hinzuzufügen:

„Eine kombinierte Fertilitäts- und Entwicklungstoxizitätsstudie an Ratten zeigte ein erhöhtes Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten von COMIRNATY-behandelten weiblichen Ratten“.

Aber hier ist eine Erinnerung daran, wie das offizielle Dokument, das für die breite Öffentlichkeit herausgegeben wurde, lautet:

Die Schwangerschaftskategorie wurde in „B1“ geändert, es wurde keine Zeile über das vermehrte Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten aufgenommen, und stattdessen wurde die Zeile aufgenommen, deren Entfernung mit der Behauptung „Tierstudien weisen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft hin…“ beantragt wurde.

Hier ist die offizielle Beschreibung der Schwangerschaftskategorien:

Das ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden Kategorien. Aber die Tatsache, dass der Bewerter von Modul 4 die Schwangerschaftskategorie B2 überhaupt für angemessen hielt, ist höchst fragwürdig, wenn man die Ergebnisse der „unzureichenden“ und extrem kleinen Tierstudie bedenkt, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung der Pfizer-Covid-19-Injektion während der Schwangerschaft zu bewerten.

Wir haben also nicht nur Beweise dafür, dass der Pfizer-Impfstoff dazu führen kann, dass zwischen 82 % und 97 % der Empfänger ihre Babys verlieren, sondern wir haben jetzt auch Beweise dafür, dass der Pfizer-Impfstoff zu einem erhöhten Risiko führt, an Unfruchtbarkeit oder Geburtsfehlern zu leiden.

Allein diese beiden Beispiele stützen die Vermutung, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird. Aber leider ist die Beweislage damit noch nicht zu Ende.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Covid-19-Impfstoff in den Eierstöcken ansammelt

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente zu finden ist, die die FDA per Gerichtsbeschluss hier veröffentlichen musste, wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einzelne intramuskuläre Dosis der Pfizer-Covid-19-Injektion, und dann wurden der Gehalt und die Konzentration der Gesamtradioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe zu vordefinierten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten, die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, maßen, wie viel von der Covid-19-Injektion sich auf andere Körperteile wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. ausgebreitet hat.

Eines der besorgniserregendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Pfizer-Injektion im Laufe der Zeit in den Eierstöcken ansammelt.

Ein „Eierstock“ gehört zu zwei weiblichen Drüsen, in denen sich die Eizellen bilden und die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron gebildet werden.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion der Pfizer-Impfung stellten die Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Dieser Wert stieg dann nach 1 Stunde auf 34,1 ml, nach 2 Stunden auf 34,4 ml und nach 12 Stunden auf 3,48 ml.

Die Wissenschaftler haben die Akkumulation jedoch nach einem Zeitraum von 48 Stunden nicht weiter untersucht, so dass wir einfach nicht wissen, ob sich die Akkumulation fortgesetzt hat.

Offizielle britische Daten, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, bieten jedoch einige besorgniserregende Hinweise auf die Folgen dieser Anhäufung auf die Eierstöcke.

Die Zahlen zur Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Personen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als 2020 und der Durchschnitt der Jahre 2017-2019.

Die obige Grafik zeigt bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen jetzt Zahlen bis Dezember 2021 und zeigen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Frauen deutlich zugenommen hat.

Zum Vergrößern anklicken

Damit ist unser drittes Beweisstück abgeschlossen. Jetzt wissen wir es also –

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen eine Fehlgeburtenrate zwischen 82 und 97 %.

Die einzige Tierstudie, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs während der Schwangerschaft nachzuweisen, wies auf ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit und Geburtsfehler hin.

und weitere vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken ansammelt.

Leider haben wir auch Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung das Risiko erhöht, dass Neugeborene leider ihr Leben verlieren, und sie stammen auch aus dem Dashboard „Covid-19 Wider Impacts“ von Public Health Scotland.

Die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen erreichte im März 2 zum 7. Mal innerhalb von 2022 Monaten ein kritisches Niveau

Offizielle Zahlen zeigen, dass die Rate der neonatalen Todesfälle im März 4 auf 6,1000 pro 2022 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterberate entspricht. Damit hat die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal innerhalb von mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle überschritten, die als „Kontrollgrenze“ bekannt ist.

Das letzte Mal war der Durchbruch im September 2021, als die Zahl der Neugeborenensterblichkeiten pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 kletterte. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt die Zahl sowohl für September 2021 als auch für März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren zu beobachten war.

Zum Vergrößern

anklicken Quelle

Public Health Scotland (PHS) hat nicht offiziell angekündigt, dass sie eine Untersuchung eingeleitet haben, aber das ist es, was sie tun sollen, wenn die obere Warnschwelle erreicht ist, und sie haben dies bereits im Jahr 2021 getan.

Damals sagte PHS, dass die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „darauf hindeutet, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass es Faktoren gibt, die über zufällige Variationen hinausgehen und zu der Anzahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben könnten„.

Unser letzter Beweis für die Behauptung, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird, kommt in Form von mehr Daten aus der realen Welt, diesmal jedoch aus den USA.

Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, um mindestens 1.517%

Laut der Vaccine Adverse Event Database (VAERS) der Centers for Disease Control (CDC) wurden bis April 2022 insgesamt 4.113 Todesfälle des Fötus als Nebenwirkungen der Covid-19-Injektionen gemeldet, von denen 3.209 gegen die Pfizer-Injektion gemeldet wurden.

Die CDC hat zugegeben, dass nur 1 bis 10 % der Nebenwirkungen tatsächlich an VAERS gemeldet werden, daher könnte die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches schlimmer sein. Aber um diese Zahlen ins rechte Licht zu rücken: In den 2 Jahren vor der Notfallzulassung der Covid-239-Injektionen im Dezember 30 wurden nur 19.2020 fötale Todesfälle an VAERS gemeldet. (Quelle)

Und eine weitere Studie, die hier eingesehen werden kann, ergab, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung eine Fehlgeburt zu erleiden, um 1.517 % höher ist als das Risiko, nach einer Grippeimpfung eine Fehlgeburt zu erleiden.

Das tatsächliche Risiko könnte jedoch tatsächlich viel höher sein, da schwangere Frauen eine Zielgruppe für die Grippeimpfung sind, während sie in Bezug auf die Covid-19-Impfung bisher nur eine kleine Bevölkerungsgruppe darstellen.

63.060 % Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern in ganz Europa

Im glühenden Sommer 2021 fegte eine folgenschwere Entscheidung durch Europa und löste einen Wirbelsturm der Emotionen bei Eltern aus, die auf die 24/7-Propaganda hereingefallen waren und sehnsüchtig auf einen Hoffnungsschimmer für ihre Kinder warteten.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte endlich eine Notfallzulassung für den Einsatz des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer bei Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren erteilt.

Erleichterung und Hochgefühl stiegen durch die Herzen unzähliger naiver Eltern, die darin ein Leuchtfeuer des Schutzes vor der angeblichen Pandemie sahen.

Doch der Wind des Glücks nahm eine unerwartete Wendung, als die Einführung von Impfstoffen für Kinder begann. Es tauchten erschreckende Berichte auf, die einen besorgniserregenden Anstieg der Übersterblichkeit unter den jungen Menschen auf dem ganzen Kontinent offenbarten. Die Aufbruchsstimmung verblasste schnell unter den Tausenden von betroffenen Familien und wurde durch eine düstere Realität ersetzt, die einen Schatten auf die Hoffnungen vieler warf.

Tragischerweise zeichnen die Statistiken ein eindringliches Bild, mit einem erstaunlichen Anstieg der übermäßigen Todesfälle bei Kindern im Alter von 63 bis 060 Jahren um 0.14 % bis zur zweiundzwanzigsten Woche des Jahres 2023. Diese Zahlen flüstern eine erschreckende Geschichte von Konsequenzen, die von vielen zum Schweigen gebrachten und stark zensierten Stimmen vorhergesehen wurden.

In der 21. Kalenderwoche 2021 hat die Europäische Arzneimittel-Agentur die Notfallzulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer zunächst auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren und später auf die Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren ausgeweitet.

In den Wochen nach der Zulassung kam es jedoch zu einem schockierenden Anstieg der Übersterblichkeit bei Kindern, ein Aufwärtstrend, der unvermindert anhielt.

Zwischen der 22. Kalenderwoche 2021 und der 52. Kalenderwoche 2021 hätte eine alarmierende Zahl von 919 zusätzlichen Todesfällen bei 0- bis 14-jährigen Kindern Schockwellen durch den Kontinent senden müssen. Aber die Daten wurden unterdrückt.

Der Kontrast hätte nicht größer sein können, denn im Zeitraum zwischen Woche 1 und Woche 21 des Jahres 2021 gab es 218 Todesfälle weniger als erwartet.

Und die Tatsache, dass der Anstieg der überzähligen Todesfälle perfekt mit der Zulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer durch die EMA für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren übereinstimmt, kann nicht einfach als Zufall abgetan werden.

Der besorgniserregende Trend setzte sich im Jahr 2022 fort, mit insgesamt 1.639 zusätzlichen Todesfällen bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in den 26 europäischen Ländern, was ein Bild von einer düsteren Realität ist, die nicht von der Hand zu weisen ist.

Leider kam in der 22. Kalenderwoche des Jahres 2023 die eindringliche Wahrheit ans Licht, als 590 weitere überzählige Todesfälle verzeichnet wurden, was die herzzerreißende Gesamtzahl auf 3.148 Todesfälle bei Kindern erhöhte.

Die düsteren Zahlen zeigen einen beispiellosen Anstieg der überzähligen Todesfälle um 63.060 %, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur die Notfallzulassung des Covid-19-Impfstoffs auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren ausgeweitet hat.

Der Kontrast zur Vorperiode könnte nicht größer sein.

Von der 21. Kalenderwoche 2019 bis zur 21. Kalenderwoche 2021 traten bei Kindern im Alter von 5 bis 0 Jahren 14 Todesfälle weniger auf als erwartet.

Woche 21 bis 52 von 2019 (vor der „Pandemie“)

Quelle

Das gesamte Jahr 2020 verzeichnete einen bemerkenswerten Rückgang von 230 Todesfällen weniger als erwartet, was ein erschreckendes Narrativ zeichnet.

Im Jahr 2021 bis zur 21. Woche vor der Notfallzulassung der Covid-19-Injektion für Kinder in ganz Europa gab es 218 Todesfälle weniger als erwartet.

Der schwindelerregende Anstieg der übermäßigen Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in 26 europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, zeichnet ein düsteres Bild eines erstaunlichen Anstiegs von 63.060 %, seit die Europäische Arzneimittel-Agentur die Notfallzulassung des COVID-19-Impfstoffs von Pfizer auf Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren ausgeweitet hat.

Diese besorgniserregende Realität wirft ernsthafte Bedenken auf, wenn man bedenkt, dass die Injektionen experimentell sind und aufgrund der Risiken einer antikörperabhängigen Verstärkung (ADE) und einer impfstoffassoziierten verstärkten Erkrankung (VAED) vermieden wurden.

Darüber hinaus erscheint die Verabreichung des Impfstoffs an Kinder, die keinem signifikanten Risiko durch das mutmaßliche Covid-19-Virus ausgesetzt waren, angesichts der 449 weniger Todesfälle bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren in ganz Europa im Jahr 2020 vom Beginn der angeblichen Pandemie bis zum Jahresende verwirrend.

Mit dem Risiko, dass dies zu einem Essay wird, der unsere Beweise für heute abschließt, aber es gibt noch viel mehr davon da draußen und wir werden sicherstellen, dass wir darüber berichten.

Aber mit –

Vertrauliche Pfizer-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die Fehlgeburtenrate zwischen 82 % und 97 % liegt.

Die einzige Tierstudie, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs während der Schwangerschaft nachzuweisen, die auf ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit und Geburtsfehler hinweist,

Weitere vertrauliche Pfizer-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken ansammelt, Daten aus Schottland, die Fälle von Eierstockkrebs zeigen, sind auf einem Allzeithoch,

Weitere Daten aus Schottland, die zeigen, dass die Todesfälle von Neugeborenen zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten ein kritisches Niveau erreicht haben.

CDC VAERS-Daten zeigen, dass die Covid-19-Impfung das Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, um mindestens 1.517 % erhöht.

Und die EMA-Zulassung des COVID-Impfstoffs für Kinder, die zu einem schockierenden Anstieg der überzähligen Todesfälle bei Kindern um 63.060 % in ganz Europa führt;

Es sieht so aus, als hätten wir bereits mehr als genug Beweise, um die Behauptung aufzustellen, dass die Covid-19-Impfung eine Massenentvölkerung verursacht, und Deagels apokalyptische Zahlen für die westliche Welt im Jahr 2025 sind auf dem besten Weg, realisiert zu werden.

Quelle: The Expose

