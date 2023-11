von Jeffrey Dach MD

Wenn Sie fragen würden: „Verursachen Impfungen Autismus?“

Für jeden, der im medizinischen Establishment, in der Regierung oder in der Pharmaindustrie tätig ist, wäre die Antwort ein klares NEIN, mit unterstützenden medizinischen Veröffentlichungen mit Peer-Review. Wenn Sie diese Frage jedoch Müttern von autistischen Kindern oder den behandelnden Ärzten stellen würden, wäre die Antwort ein ebenso nachdrückliches JA, natürlich unter Hinweis auf ihre eigenen unterstützenden medizinischen Studien. (1-5) (93-99)

Kanarienvogel in der Kohlengrube

Autistische Kinder sind die Kanarienvögel in der Kohlemine, mit genetischen Variationen, die SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) genannt werden, so dass sie Umweltgifte nicht einfach aus ihrem Körper entfernen können. Am giftigsten ist das Konservierungsmittel Ethylquecksilber in Impfstoffen, das unwissentlich kleinen Kindern injiziert wird, bevor sie alt genug sind, um das Quecksilber zu eliminieren. Quecksilber beeinträchtigt das Immunsystem, verursacht Autoimmunerkrankungen und ist direkt toxisch für das Gehirn, was zu neurologischen Störungen führt. (6-9)

Es ist ein Verbrechen in Iowa und Kalifornien

Iowa war der erste Staat, der quecksilberhaltige Impfstoffe im Januar 2005 verbot. (106) Kalifornien ist diesem Beispiel gefolgt, und mehr als 30 weitere Bundesstaaten erwägen ähnliche Verbote. In Kalifornien unterzeichnete Gouverneur Arnold Schwarzenegger das Thiomersal (Quecksilber)-Gesetz, das am 1. Juli 2006 in Kraft trat und die Impfung mit quecksilberhaltigen Impfstoffen für schwangere Frauen oder Kinder unter drei Jahren verbietet. Auf Bundesebene plant Präsident George Bush jedoch, ein Veto gegen ein ähnliches Gesetz einzulegen (FY 2008 HHS-Labor-Education Appropriations Bill). (10) (11)

Derzeit sind die Bundesstaaten mit Verboten für quecksilberhaltige (Thiomersal-)Impfstoffe Kalifornien, Delaware, Illinois, Iowa, Missouri, New York und Washington. Die skandinavischen Länder haben die Verwendung von Quecksilber (Thiomersal) in Impfstoffen seit vielen Jahren verboten. Kinderimpfstoffe im Vereinigten Königreich enthalten seit 2004 kein Quecksilberkonservierungsmittel (Thimerasol) mehr. (106a)

Die erbittertste Debatte

Es gibt keinen größeren Groll in der Medizin als die Debatte über Autismus-Impfstoffe, und diese Debatte hat das Bundesimpfgericht erreicht, wo 5000 autistische Kinder und ihre Familien eine Entschädigung für Impfschäden fordern.

Impfung als notwendig erachtet, um die Gesellschaft zu schützen

Die Gesellschaft hat Impfungen als notwendig erachtet, um die Nation vor Krankheiten wie Pocken, Polio, Diphtherie und Tetanus zu schützen. Als Gegenleistung für diese Vorteile nimmt die Gesellschaft die unvermeidliche Verletzung oder den Tod der wenigen Unglücklichen durch nachteilige Auswirkungen in Kauf. Denn Impfstoffe enthalten Fremdstoffe, die eine Immunantwort hervorrufen.

Beispiele für Impfschäden sind 1 Todesfall pro Million durch virale Enzephalitis und disseminierte Virusinfektion nach Pockenimpfung. Ein weiteres Beispiel für eine Impfschädigung ist die paralytische Kinderlähmung nach der Verabreichung des oralen Polo-Lebendimpfstoffs Sabin. Mit der Ausrottung der Kinderlähmung gibt es in den USA nun mehr Poliofälle, die durch den Impfstoff verursacht werden, als durch ihn verhindert werden. (12-14)

Der Schweinegrippe-Impfstoff verursachte mehr Todesfälle als die Schweinegrippe selbst, und es gab 500 Fälle von impfstoffassoziierter Guillan-Barre-Lähmung. Sowohl der Polio-Lebendimpfstoff als auch der Schweinegrippe-Impfstoff wurden in den USA aus diesen Gründen eingestellt. (15) (16)

Der National Childhood Vaccine Injure Act

In den 1980er Jahren führten große Jury-Urteile aus DPT-Impfstoffverletzungsprozessen dazu, dass einige Impfstoffhersteller die Produktion einstellten, was eine Bedrohung für die nationale militärische Bereitschaft im Falle biologischer Kriegsführung darstellte. (17) (18)

So verabschiedete der Kongress 1986 den National Childhood Vaccine Injury Act, um eine ununterbrochene Impfstoffproduktion zu gewährleisten. Dieses Gesetz machte die Impfstoffhersteller immun gegen Zivilklagen und schuf stattdessen ein Bundesgerichtssystem, um eine schnelle Entschädigung für impfstoffbedingte Verletzungen oder Todesfälle zu gewährleisten. (19)

Das Gericht verwendet eine Tabelle, in der die Arten von Verletzungen aufgeführt sind, die automatisch entschädigungsfähig sind. Autismus ist jedoch nicht in dieser Tabelle enthalten. (20)

5000 Autismus-Fälle vor dem Impfgericht

Derzeit sind 5.000 Fälle vor dem Bundesimpfgericht anhängig, in denen eine Entschädigung für impfbedingten Autismus gefordert wird, und ein Urteil wird innerhalb der nächsten 6-12 Monate erwartet. (21) (22) (108)

Die 5.000 autistischen Familien werden vertreten durch Kevin P. Conway, Ronald C. Homer & Syvia Chin-Caplan, 16 Shawmut Street, Boston, MA 02116, Telefon: 617-695-1990 (23)(24)

Abnahme durch die medizinische Einrichtung nicht notwendig

Ein früherer Fall war ein Sieg. In der Rechtssache Capizzano 05-5049 (09.03.2006) entschied der Gerichtshof, dass wissenschaftliche Literatur mit Peer-Review nicht erforderlich sei, um eine Entschädigung zu erhalten. Alles, was man brauchte, war eine medizinische Theorie, die eine Verletzung mit dem Impfstoff verknüpfte, eine logische Abfolge von Ursache und Wirkung und eine zeitliche Beziehung zwischen ihnen. Dies kann durch Krankenakten oder durch ein Gutachten erreicht werden. Peer-Review-Literatur, pathologische Marker, Re-Challenge und allgemeine medizinische Akzeptanz sind nicht erforderlich, um eine Entschädigung zu erhalten.

Mit anderen Worten, es ist nicht notwendig, dass das medizinische Establishment akzeptiert, dass Impfstoffe Autismus verursachen, noch war es notwendig, dass die Peer-Review-Literatur zeigt, dass Impfstoffe Autismus verursachen. Alles, was nötig ist, ist zu zeigen, dass es Johnny vor der Impfung gut ging und Johnny nach der Impfung Autismus entwickelte.

280 Milliarden Dollar für autistische Kinder – rechnen Sie nach

Die derzeitige Autismusrate liegt bei 1 von 150 Kindern. Da es in den USA jährlich 4 Millionen Lebendgeburten gibt, bedeutet dies 28.000 autistische Kinder pro Jahr oder 280.000 autistische Kinder pro Jahrzehnt. Unter der Annahme, dass sich die 5000 autistischen Familien mit einer durchschnittlichen Auszahlung von einer Million Dollar pro autistischem Kind vor Gericht durchsetzen, mit dem Potenzial für 280.000 Ansprüche, könnte sich die potenzielle Auszahlung auf 280 Milliarden Dollar belaufen. Das ist eine unglaublich große Summe, ungefähr die gleiche Menge an Ausgaben für zwei Jahre Krieg im Irak. (25) Schon aus diesem Grund erscheint es unvorstellbar, dass das Bundesimpfgericht eine Entschädigung für Autismus gewähren würde. Aber nur die Zeit wird es zeigen.

Impfstamm Masern bei autistischen Kindern durch MMR nachgewiesen

Die Entschädigungstabelle des Impfgerichts enthält Maserninfektionen, so dass diese autistischen Kinder automatisch Anspruch auf Entschädigung hätten. Es gibt eine Reihe von Berichten über Maserninfektionen im Dünndarm bei autistischen Kindern, die mit endoskopischer Biopsie und PCR-Test nachgewiesen wurden. Natürlich behauptet die Schulmedizin, dass diese Ergebnisse umstritten sind, wie in diesem Artikel von Dr. DeStefano zu sehen ist. (26) (27) (28) (70-75). Die Argumente von Dr. Destefano wurden jedoch von Dr. F. Edward Yazbak widerlegt. (31) Siehe: MMR-Impfung und Autismus im Jahr 2016 (31)

Linkes Bild Masernvirus mit freundlicher Genehmigung von Wikimedia

Fehlende Beweise für einen Schaden

Wie erwartet, behauptet das medizinische Establishment, es gebe einen Mangel an Beweisen dafür, dass Thimerosol-Impfstoffe Autismus verursachen, und es gebe keine Beweise dafür, dass der MMR-Impfstoff eine anhaltende Maserninfektion verursacht. (29-36)

Ein kürzlich im New England Journal of Medicine (NEJM) erschienener Artikel vom September 2007 spricht sich gegen die Vorstellung aus, dass Thimerisol-haltige Impfstoffe neurologische Probleme verursachen. (37)

Autismus nimmt epidemische Ausmaße an

Vor einem Jahrzehnt lag die Autismusrate bei 1 pro 10.000. Die CDC sagt nun, dass die derzeitige Autismusrate bei 1 pro 150 liegt. Einige sagen, dass dieser dramatische Anstieg der Autismus-Raten mit dem Anstieg der Quecksilberbelastung mit Thimerosal korreliert, da die Impfpläne für Kinder verlängert wurden. Siehe steigende Autismus-Inzidenz in der folgenden Grafik. (Mit freundlicher Genehmigung von Autism in the Museum)

Mütter berichten, dass es den Kindern bis zu den Impfungen gut geht und sie dann Autismus entwickeln

Tausende von Familien berichten, dass sich ihre normalen Kinder nach der Verabreichung quecksilberhaltiger Impfstoffe verändert haben und begannen, Autismus-Symptome zu zeigen, die eine Quecksilbervergiftung nachahmen. (100).

Kinder mit Autismus haben mehr messbares Quecksilber in ihrem Körper als normale Kinder, weil sie Schwierigkeiten haben, es auszuscheiden. Eine typische Quecksilberdosis, die ein zwei Monate altes Kind nach drei Quecksilberimpfungen erhält, ist das 125-fache der täglich zulässigen Expositionswerte der EPA. Im Jahr 2001 erklärte das Institute of Medicine (IOM), es sei „biologisch plausibel“, dass Thimerosal in Impfstoffen Autismus, ADS/ADHS und neurologische Entwicklungsstörungen im Allgemeinen verursache. (40-48)

Videos auf You Tube

Es gibt viele Videos, die auf U-Tube gepostet wurden, die eine typische Geschichte zeigen. Das Neugeborene entwickelt sich normal, wird dann geimpft und wird autistisch. Nach einer biologischen Behandlung durch einen DAN-Arzt verbessert sich der Zustand des Kindes dramatisch. (Klicken Sie hier für Videos) (39)

Was sind die Merkmale von Autismus?

Das autistische Kind wird nonverbal, ohne Selbstausdruck und nimmt Haltungen ein, um Druck auf den Unterbauch auszuüben (was auf Schmerzen hinweist). Es kann zu Handflattern und Stapeln von Gegenständen kommen.

Linkes Bild: Autistisches Kind stapelt Objekte. Aus Wikimedia Commons.

Das autistische Kind zeigt kein Interesse an anderen Menschen, oder es interessiert sich vielleicht für Menschen, weiß aber nicht, wie es mit ihnen sprechen, mit ihnen spielen oder sich auf sie beziehen soll. Es ist schwierig, ein Gespräch zu initiieren und aufrechtzuerhalten. Sprech- und Sprachfähigkeiten können beginnen und dann verloren gehen, oder sie können sich sehr langsam entwickeln, oder sie können sich nie entwickeln. Das autistische Kind kann wiederholte rituelle Handlungen wie Drehen, Schaukeln, Starren, Fingerschlagen und Schlagen auf sich selbst haben. Autistische Kinder haben neurologische Störungen wie Epilepsie, Magen-Darm-Probleme, fein- und grobmotorische Defizite sowie Angstzustände und Depressionen. Bei Jungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Eltern von Autismus diagnostiziert werden, fast viermal höher als bei Mädchen. Es gibt ca. (80 Videos) auf You Tube, die die typischen Anzeichen von Autismus zeigen: (49)

Siehe Dr. Arthur Krigsmans (Video-Präsentation) über Autismus (DAN 2004 Treffen) (50-53).



Symptome und biologische Behandlung von Autismus – Dr. Arthur Krigsman

50-70 % der autistischen Kinder erkranken an einer Magen-Darm-Störung, die als Autismus-assoziierte Enterokolitis bezeichnet wird und zu einer Entzündung des Dünndarms, des Magens und der Speiseröhre führt. Sie können Bauchschmerzen, Durchfall (weicher Stuhl, ungeformter Stuhl, chronische Haferflockenkonsistenz, unverdaute Nahrung, Malabsorption, Verstopfung, übelriechender Stuhl) haben. Sie können aufgrund von Darmentzündungen und übermäßigen Blähungen eine Dehnung des Bauches haben. Die Wachstumskurve kann eine Regression zu Beginn der gastrointestinalen Symptome und eine beginnende kognitive Regression zu einem Zeitraum von 15 Monaten zeigen.

Die Endoskopie findet eine Pathologie bei diesen 70 %, die Verstopfung/Durchfall mit Schwierigkeiten beim Stuhlgang oder 3-4 Tage ohne Stuhlgang haben können. Die Endoskopie des Dünndarms zeigt eine lymphatische noduläre Hyperplasie und eine schwere LNH ähnelt Morbus Crohn.

Leaky-Gut-Syndrom bei autistischen Kindern

Autistische Kinder haben eine entzündete Darmmembran, die eine erhöhte Darmpermeabilität aufweist, die auch als „Leaky-Gut“-Syndrom bezeichnet wird. Bei einem undichten Darm werden die unverdauten Nahrungsmakromoleküle vom undichten Darm in den Blutkreislauf aufgenommen, ein abnormales Ereignis. Stoffwechselwege, um diese Makromoleküle abzubauen, sind normalerweise nicht in Gebrauch.

Gluten aus Brot und Kasein aus Milchderivaten produzieren Opioide, die im Urin autistischer Kinder vorkommen. Durch das Entfernen der störenden Lebensmittel verschwinden die Opioide. Es gibt 28 weitere Proteine im Urin, die mit organischen Säuretests im Great Plains Lab, William Shaw, nachgewiesen werden können. (54) (55) (56)

Die Darmentzündung kann langfristig mit entzündungshemmenden Medikamenten kontrolliert werden, um die Entzündung endoskopisch durch die Biopsie zu bestätigen. Dies sind 5ASA-Medikamente wie Sulfadiazin und die Salicylate. Nur sehr wenige Patienten vertragen diese Medikamente nicht. Einige Kinder benötigen Steroide (2-4 Wochen), genau wie Morbus Crohn. Antimykotika (Nystatin, Diflucan) werden häufig von DAN-Praktikern verwendet. Eltern werden sagen, dass die Kinder mit Antimykotika besser zurechtkommen, obwohl es schwierig ist, Pilze nachzuweisen, die in der Kultur gefunden wurden. Organisch-saure Urintests zeigen in der Regel das Vorhandensein von Pilzmetaboliten, die mit Antimykotika verschwinden. Autistische Kinder erhalten auch Verdauungsenzyme und Probiotika, die helfen, den Magen-Darm-Trakt und die kognitiven Symptome zu verbessern.

Mutter behauptet, dass ihrem autistischen Kind mit einer Chelat-Therapie geholfen wurde, die Quecksilber entfernt

Katie Wright enthüllte, dass ihr autistischer Sohn Christian (Enkel des NBC-Vorsitzenden Bob Wright) nach Chelat-Behandlungen zur Entfernung von Quecksilber eine bedeutende Funktion wiedererlangte. (101) (102).

Wie üblich wurde sie für ihre öffentliche Äußerung vom medizinischen Establishment heftig angegriffen. Katie wurde jedoch von John F. Kennedy Jr. in diesem Artikel in der Huffington Post energisch verteidigt. (57-59) (105) (107)

Wie man Impfungen sicherer macht

Um die Impfung sicherer zu machen, haben Stephanie Cave MD und Sherry Tenpenny vorgeschlagen, mit den Impfungen zu warten, bis das Kind älter ist, quecksilberfreie Einzeldosis-Impfstoffe zu verwenden und Vitaminpräparate wie Vitamin A und C vor der Impfung zu verwenden. Sie empfehlen, die Impfung zu vermeiden, wenn das Kind krank ist. (60) (61)

Dr. Cave empfiehlt, mit der Impfung zu warten, bis das Kind mindestens 6 Monate alt ist, vorzugsweise älter. Führen Sie jeweils nur eine Impfung im Abstand von mindestens einem Monat durch.

Eine Impfung ist NICHT verpflichtend. Verwenden Sie eine Ausnahme

Informationen über Ausnahmen wurden bereits in einem früheren Newsletter erwähnt. (62)

Neue medizinische Entdeckungen werden in der Regel abgelehnt

Ignatz Semmelweis zum Beispiel wurde für seinen Vorschlag belächelt, dass sich Chirurgen vor einer Operation die Hände waschen sollten. (63) Die britische Marine gab schließlich Limetten an Seeleute, 50 Jahre nachdem James Lind gezeigt hatte, dass Zitrusfrüchte Skorbut heilen. (64) Als Belohnung für seine Entdeckung, dass erhöhtes Homocystein Herzkrankheiten verursacht, wurde Dr. Kilmer McKully entlassen und das Forschungsstipendium gestrichen. (65) Der Zusammenhang zwischen Thimerisol und Autismus ist nur ein weiteres Beispiel für das oben Gesagte.

In Iowa und Kalifornien ist es illegal, einem Neugeborenen Quecksilber mit der Neugeborenen-Hepatitis-B-Impfung zu injizieren, und es sollte auch in Ihrem Bundesstaat ein Verbrechen sein. Hepatitis B wird durch intravenösen Drogenmissbrauch oder durch sexuelle Übertragung übertragen, beides Aktivitäten, die bei Neugeborenen nicht möglich sind.

Es bleibt zu hoffen, dass die Injektion von Quecksilber bei Neugeborenen bald zu einem Relikt der Vergangenheit wird und zusammen mit Aderlass und Blutegeln ihren rechtmäßigen Platz im Museum einnimmt. Bis dahin gibt es noch viel zu tun, um Quecksilber aus unseren Impfungen zu entfernen. Als Nation können wir es uns nicht leisten, es nicht zu tun. (66)

Artikel mit verwandtem Interesse:

Das Scheitern der weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung

Was ist eine größere Bedrohung, Masern oder Masernimpfung?

Donald Trump Impfstoffe und RFK

Letzte Aktualisierung: 12.02.2009: Das Impfgericht weist die Fälle von Autismus und die Behauptung zurück, dass Impfstoffe Autismus verursachen. (wie vorhergesagt)

Update 03.02.14: Neues Buch über die Krankengeschichte des Impfens von Dr. Susanne Humphies erschienen, Dissolving Illusions: Disease, Vaccines, and The Forgotten History

Update 29.07.14: US-Regierung gibt leise zu, dass Impfstoffe Autismus verursachen

Update 08.09.14: Meinung einer Person, die sich mit der Wohnungssuche für Menschen mit Behinderung beschäftigt: Wer sind diese Impfgegner überhaupt?

Nachtrag 05.02.15: 21 Monate altes Kind stirbt an Masern-Enzephalitis nach MMR-Impfung. Measles_encephalitis_vaccine_strain_Ari_Bitnun_Clinical_infectious_diseases_1999 Bitnun, Ari, et al. „Masern-Einschlusskörper-Enzephalitis, verursacht durch den Impfstamm des Masernvirus.“ Klinische Infektionskrankheiten 29.4 (1999): 855-861.

„Wir berichten über einen Fall von Masern-Einschlusskörperchen-Enzephalitis bei einem anscheinend gesunden 21 Monate alten Jungen 8,5 Monate nach Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Er hatte keine Anzeichen einer Immunschwäche und keine Vorgeschichte von Masernexposition oder klinischen Erkrankungen. Die Nukleotidsequenz in den Nukleoprotein- und Fusionsgenregionen war identisch mit der der Moraten- und Schwarz-Impfstoffstämme. Am 51. Tag im Krankenhaus starb der Patient, nachdem die Beatmungsunterstützung abgebrochen worden war. Eine immunologische Untersuchung dieses Patienten wurde durch die Diagnose MIBE veranlasst. Obwohl wir seinen Zustand nicht auf ein klassisches Immunschwächesyndrom zurückführen können, unterstützen unsere Ergebnisse das Vorliegen eines primären Immundefekts.“

Update 05.02.15: „Vaccine Court“ Das United States Court of Federal Claims spricht Impfgeschädigten eine Entschädigung durch das National Vaccine Injury Compensation Program zu.

Update: Ärzte gegen Impfungen: Die andere Seite der Geschichte wird nicht erzählt – Heath Impact News

Update:Measles_Antibodies_CNS_Autoimmunity_Autism_Vijendra_Singh

Singh, Vijendra K., et al. „Abnorme Masern-Mumps-Röteln-Antikörper und ZNS-Autoimmunität bei Kindern mit Autismus.“ Zeitschrift für biomedizinische Wissenschaften 9.4 (2002): 359-364. „Eine unangemessene Antikörperantwort auf MMR, insbesondere auf die Masernkomponente, könnte mit der Pathogenese von Autismus zusammenhängen.“

Update 2018: Aluminium-Impfstoff-Adjutant und Autismus-Verbindung. Internationale Wissenschaftler haben die Ursache von Autismus gefunden. Was werden die Amerikaner tun? VON J.B. HANDLEY 2. April 2018

„Es gibt eine andauernde, permanente Aktivierung des Immunsystems im Gehirn von autistischen Menschen.“

Aktualisierung 2018: DDT-Exposition gegenüber Pestiziden bei schwangeren Müttern erhöht die Autismus-Rate bei Kindern:

Brown, Alan S., et al. „Assoziation von mütterlichen Insektizidkonzentrationen mit Autismus bei Nachkommen aus einer nationalen Geburtskohorte.“ American Journal of Psychiatry (2018): appi-ajp.

Autismus ist eine komplexe neurologische Entwicklungsstörung mit weitgehend unbekannter Ätiologie. Bisher haben nur wenige Studien die pränatale Exposition gegenüber Toxinen und das Risiko für Autismus unter Verwendung von mütterlichen Biomarkern für die Exposition untersucht. Persistente organische Schadstoffe sind lipophile halogenierte organische Verbindungen und umfassen das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) sowie seinen Metaboliten p,p′-Dichlordiphenyldichlorethylen (p,p′-DDE) und polychlorierte Biphenyle (PCB). Das Ziel dieser Studie war es, zu testen, ob erhöhte mütterliche Konzentrationen von persistenten organischen Schadstoffen mit Autismus bei den Nachkommen assoziiert sind.

Methode: Die Untersuchung wurde aus der Finnish Prenatal Study of Autism abgeleitet, einer nationalen Geburtskohortenstudie, die auf einem verschachtelten Fall-Kontroll-Design basiert. Fälle von Autismus bei Kindern, die zwischen 1987 und 2005 geboren wurden, wurden durch nationale Registerverknüpfungen ermittelt. In Fällen von Autismus im Kindesalter und gematchten Kontrollpersonen (778 gematchte Fall-Kontroll-Paare) wurden mütterliche Serumproben aus der Frühschwangerschaft auf p,p′-DDE- und PCB-Gesamtspiegel untersucht. Ergebnisse: Die Wahrscheinlichkeit von Autismus bei den Nachkommen war signifikant erhöht, wobei die mütterlichen p,p′-DDE-Spiegel im höchsten 75. Perzentil lagen.

mit Adjustierung für das Alter der Mutter, die Parität und die Vorgeschichte psychiatrischer Störungen (Odds Ratio=1,32, 95%-KI=1,02, 1,71). Die Wahrscheinlichkeit, an Autismus mit geistiger Behinderung zu erkranken, war um mehr als das Doppelte erhöht, wenn die mütterlichen p,p′-DDE-Werte über dieser Schwelle lagen (Odds Ratio=2,21, 95%-KI=1,32, 3,69). Es gab keinen Zusammenhang zwischen den Gesamtkonzentrationen von mütterlichen PCB und Autismus.

Schlussfolgerungen: Diese Ergebnisse liefern den ersten Biomarker-basierten Beweis dafür, dass die mütterliche Exposition gegenüber Insektiziden mit Autismus bei den Nachkommen assoziiert ist. Obwohl weitere Forschung notwendig ist, um diesen Befund zu replizieren, hat diese Studie Auswirkungen auf die Prävention von Autismus und kann zu einem besseren Verständnis seiner Pathogenese beitragen.

Aktualisierung 2019: Dr. Paul Thomas appelliert an andere Kinderärzte, die Autismus-Epidemie zu beenden:

https://youtube.com/watch?v=hkuALm6U8CE

========================================

Bücher:

Geimpft: Wie die Impfstoffindustrie, das medizinische Establishment und die Regierung es Ihnen und Ihrer Familie antun Taschenbuch – 7. September 2016

…….

==============================================================

Impfepidemie: Wie die Gier der Konzerne, die voreingenommene Wissenschaft und der Zwang der Regierung unsere Menschenrechte, unsere Gesundheit und unsere Kinder bedrohen von Louise Kuo Habakus (Hrsg.), Mary Holland (Hrsg.), Kim Mack Rosenberg (Herausgeber)

======================== ===========================+++++++++++++++++==========

Die große Vertuschung von Autismus: Wie und warum die Medien die amerikanische Öffentlichkeit belügen

===============================================================

Auflösung Illusionen: Krankheiten, Impfstoffe und die vergessene Geschichte von Dr. Suzanne Humphries. Link zum Buch bei Amazon.

Artikel mit verwandtem Interesse:

Masern, Fake-News, Massenhysterie

Zwangsimpfungen und GVO-LEBENSMITTEL Es ist ein großartiges Land

Aluminium in Impfstoffen verursacht Autismus

Was ist eine größere Bedrohung, Masern oder Masernimpfung?

Zusammenhang zwischen Autismus und Impfstoffen von CDC dementiert

Quecksilberempfindlichkeit und Zusammenhang mit Autismus

Impf-Autismus-Link Teil drei

Das Scheitern der weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung

Auflösung der Illusion von Suzzanne Humphries

—————————————————————————-Jeffrey Dach, M.D.

TrueMedMD

www.drdach.com

www.naturalmedicine101.comVerweise und Links:

(1) Was Sie über die Impfdebatte wissen müssen

Grundlagen der Immunisierung Von Dr. Vincent Iannelli – Überprüft von einem zertifizierten Arzt.

Aktualisiert am 19. Juli 2016

2) Liste der DEFEAT AUTISM NOW (DAN) Ärzte DAN Überweisungsliste:

(3) Biologischer Nachweis signifikanter impfstoffbedingter Nebenwirkungen, die zu neurologischen Entwicklungsstörungen führen. Präsentation vor dem Vaccine Safety Committee des Institute of Medicine, The National Academies of Science, 9. Februar 2004.Jeff Bradstreet MD, ICDRC, 321-953-0278

(4) Molekulare Aspekte des Thiomersal-induzierten Autismus Richard C. Deth Professor für Pharmakologie Northeastern University Boston, Massachusetts

(5) Ein Enzym, das für die Methylierung entscheidend ist, die Methioninsynthase, verwendet eine aktive Form von Vitamin B12, um seine chemische Funktion zu erfüllen, so Richard C. Deth. Thiomersal stört die Umwandlung von B12 in die aktive Form und behindert so die DNA-Methylierung und stört einige normale Genaktivitäten.

(6) Quecksilbervergiftung

(7) EPA-Quecksilber-Standort

(8) HHS-Agentur für toxische Substanzen

(9) Mass Dept für Umweltschutz

10) Kalifornisches Thiomersal (Quecksilber) Gesetz

Thiomersal, das verwendet wird, um eine Kontamination von Mehrdosis-Durchstechflaschen von Impfstoffen zu verhindern, enthält Quecksilber. Das kalifornische Gesetz verbietet die Verabreichung quecksilberhaltiger Impfstoffe an schwangere Frauen oder an Kinder unter drei Jahren. Alle Routineimpfstoffe sind in gesetzeskonformen Formulierungen erhältlich.

(11) entfällt

(12) Beendigung des oralen (Lebend-)Polioimpfstoffs der WHO, Grundsatzpapier.

(13) Beendigung des trivalenten oralen Poliovirus-Impfstoffs und Einführung des inaktivierten Poliovirus-Impfstoffs – weltweit, 2016 Weekly / 9. September 2016 / 65(35); 934–938

(14) Vaccinia Pocken CDC Info

(15) Haber, Penina, et al. „Impfstoffe und Guillain-Barré-Syndrom.“ Arzneimittelsicherheit 32.4 (2009): 309-323.

15a) Guillain-Barré-Syndrom und Grippeimpfung

(16) Der Himmel fällt: Eine Analyse der Schweinegrippe-Affäre von 1976, von Joel Warner

(17) Die verdorbene Geschichte des DPT-Impfstoffs von Harold Stearley

(18) Gefährdet: Wahrheit über Impfstoffe, Klagen und Engpässe Barbara Loe Fisher

(19) entfällt

(20) Tabelle der Impfschäden, aus der hervorgeht, welche impfbedingten Schäden zu entschädigen sind. Tabelle zu Impfschäden

21) Aktueller Stand von 4900 – Klagen wegen Impfschäden, die zu einer Autismus-Spektrum-Störung führen, vor dem US Court of Federal Claims, Special Masters Patricia Campbell Smith, Denise Vowel und George L. Hastings Jr. Das Urteil wird nach dem 15. Januar 2008 erwartet. Entscheidungen im Omnibus-Autismus-Verfahren

(22) cedillo_98-916V_MMR_Autism_Conway Homer Cedillo Fall Nr. 98-916V

(23) Rechtliche Website von Conway Homer. Neuigkeiten und Links zu Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Impfstoffen.

(24) Impfschäden. Conway Homer . Durchsuchen Sie unsere Liste der Impfschäden, die für das National Vaccine Injury Compensation Program in Frage kommen.

(25) Die möglichen Kosten für die Vereinigten Staaten durch die Aufrechterhaltung einer langfristigen militärischen Präsenz im Irak September 2007

(26) Laut Dr. Stephen Walker von der Wake Forest University School of Medicine wurde der Impfstamm des Masernvirus in 85 % der Proben gefunden, die aus dem Darm von Kindern mit regressivem Autismus entnommen wurden. Die Studie repliziert die Ergebnisse von Dr. Andrew Wakefield, einem Gastroenterologen, aus dem Jahr 1998 und von Prof. John O’Leary, einem Pathologen, aus dem Jahr 2002.

(27) Potenzieller viraler pathogener Mechanismus für eine neue Variante der entzündlichen Darmerkrankung. Mol Pathol. April 2002; 55(2): 84–90. V. Uhlmann, C. M. Martin, O. Sheils, L. Pilkington, I. Silva, A. Killalea, S. B. Murch, J. Walker-Smith, M. Thomson, A. J. Wakefield und J. J. O’Leary.

Ergebnisse: Fünfundsiebzig von 91 Patienten mit einer histologisch gesicherten Diagnose einer ilealen lymphonodulären Hyperplasie und Enterokolitis waren positiv für Masernviren im Darmgewebe im Vergleich zu fünf von 70 Kontrollpatienten. Das Masernvirus wurde in den follikulären dendritischen Zellen und einigen Lymphozyten in Herden der reaktiven follikulären Hyperplasie identifiziert. Die Kopienzahl des Masernvirus reichte von einer bis zu 300 000 Kopien/ng Gesamt-RNA. Die Daten bestätigen einen Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein des Masernvirus und der Darmpathologie bei Kindern mit Entwicklungsstörungen.

(28) IMPFSTOFFE UND AUTISMUS Nachweis des Masernvirus bei Kindern mit ileo-kolonischer lymphatischer nodulärer Hyperplasie, Enterokolitis und Entwicklungsstörung Molecular Psychiatry (2002) 7, S47–S48. Martin CM, Uhlmann V, Killalea A, Sheils O, O’Leary JJ.

(29) entfällt

(30) IMPFSTOFFE UND AUTISMUS MMR-Impfstoff und Autismus: eine Überprüfung der Evidenz für einen kausalen Zusammenhang Molekulare Psychiatrie (2002) 7, S51–S52. CDC findet KEINEN kausalen Zusammenhang F DeStefano National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, CDC

31) MMR-Impfung und Autismus im Jahr 2016 von F. Edward Yazbak MD

32) PEDIATRICS Vol. 118 No. 1 Juli 2006, S. e139-e150 Pervasive Developmental Disorders in Montreal, Quebec, Kanada: Prävalenz und Verbindungen mit Impfungen Eric Fombonne, MDa, Rita Zakarian, MEda, Andrew Bennett, PhD, CPsychb, Linyan Meng, MSca und Diane McLean-Heywood, MAb Die Ergebnisse schlossen einen Zusammenhang zwischen einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung und einer hohen Ethylquecksilber-Exposition aus, die mit der in den 1990er Jahren in den Vereinigten Staaten vergleichbar war, oder einer 1- oder 2-Dosis Masern-Mumps-Röteln-Impfungen.

33) Die „Wakefield“-Studien: Studien, die die Hypothese aufstellen, dass MMR Autismus verursacht Dr. Paul Offit, M.D., FAAP, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten und Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia. Diejenigen, die behaupten, dass MMR Autismus verursacht, zitieren oft zwei Arbeiten von Andrew Wakefield und Kollegen. Dieser Abschnitt fasst diese Studien zusammen und listet ihre kritischen Mängel auf. Schlussfolgerung; Autismus wird nicht durch Thimerosol-Impfstoffe verursacht vaccines_and_autism Die Wakefield-Studien stellen die Hypothese auf, dass MMR Autismus verursacht Dr. Paul Offit

(34) Website, die besagt, dass Autismus nicht durch Impfstoffe verursacht wird, finanziert von CDC

(35) entfällt

(36) entfällt

(37) Ein NEJM-Artikel vom September 2007 spricht sich gegen die Vorstellung aus, dass Thimerisol-haltige Impfstoffe neurologische Probleme verursachen. Band 357:1281-1292 27. September 2007 Nummer 13 Frühe Thiomersal-Exposition und neuropsychologische Ergebnisse im Alter von 7 bis 10 Jahren

(38) entfällt

(39) entfällt

(40) Kritische Punkte, Quecksilber von Safe Minds.org

(41) Stephanie Cave Buch, What Your Doctor May Not Tell You About Children’s Vaccinations, von Stephanie Cave, M.D., F.A.A.F.P und Deborah Mitchell.

(42) Video: Dr. Mark Geier spricht bei der Kundgebung für quecksilberfreie Impfstoffe vor der CDC 2007

(43) Video You Tube: Dr. Mary Megson spricht über Autismus-Epidemie und Impfstoffe vor CDC 2007

(44) Video: Boyd Haley, PhD, spricht bei der Kundgebung für quecksilberfreie Impfstoffe auf der CDC 2007

(45) Video: Zeigt, wie Quecksilber das Gehirn tötet ~ Autismus-Verbindung

(46) entfällt

(47) Eine prospektive Studie zu Quecksilber-Toxizitäts-Biomarkern bei Autismus-Spektrum-Störungen. Geier DA, Geier MR. J Toxicol Environ Health A. 2007 Okt; 70(20):1723-30.

(48) Porphyrin-Profilanalyse im Urin (UPPA) zur Beurteilung der Körperbelastung und der physiologischen Auswirkungen von Quecksilber bei Kindern, bei denen ASS diagnostiziert wurden.

(49) Video auf You Tube: Anzeichen von Autismus

(50) Video: Aktuelle Konzepte in der Behandlung von Autismus-Spektrum-assoziierter Enterokolitis, Arthur Krigsman, M.D.Präsentiert auf der DAN-Konferenz 2004. Nächstes Treffen der National Autism Association 9.-11. November 2007, Atlanta

(52) Website von Dr. Arthur Krigsman, pädiatrischer Gasteroenterologe, Bio

(53) entfällt

(54) Website des Great Plains Lab

(55) Biologische Behandlung von Autismus von William Shaw PhD auf Amazon 2008

(56) entfällt

(57) Robert F. Kennedy Jr. verteidigt Angriff auf Mütter, Die giftigen öffentlichen Angriffe auf Katie Wright in dieser Woche – weil sie enthüllt hatte, dass ihr autistischer Sohn Christian (Enkel des NBC-Vorsitzenden Bob Wright) nach Chelat-Behandlungen zur Entfernung von Quecksilber eine bedeutende Funktion wiedererlangt hat – überraschten viele Beobachter, die mit der erbitterten Debatte über das quecksilberbasierte Impfstoffkonservierungsmittel Thimerosal nicht vertraut sind. Aber die herablassenden Angriffe auf die Mütter autistischer Kinder, die sich organisiert haben, um sich diesem hirntötenden Gift zu widersetzen, sind eine der hartnäckigsten Taktiken, die von denjenigen angewandt werden, die Thimerosal gegen die Flut wissenschaftlicher Beweise verteidigen, die es mit der Epidemie von pädiatrischen neurologischen Störungen, einschließlich Autismus, in Verbindung bringen. Mütter von Autisten werden routinemäßig als irrational, hysterisch oder, wie mir ein Zeitungsredakteur letzte Woche sagte, als „verzweifelt auf der Suche nach dem Grund für die Krankheiten ihrer Kinder“ abgetan.

(59) Video: Christian und Makena, Nonverbal aggressiver kleiner Kerl hat sich mit Hilfe der spezifischen Kohlenhydratdiät, Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln, Chelattherapie, ABA, Ergo- und Sprachtherapie in einen wunderbaren, gesunden kleinen Jungen verwandelt.

(60) Interview mit Dr. Stephanie Cave, Balancing Biochemistry: An Interview with Stephanie Cave von Mothering am 14. Oktober 2009

(61) Sudfeld, Christopher R., Ann Marie Navar und Neal A. Halsey. „Wirksamkeit der Masernimpfung und der Vitamin-A-Behandlung.“ Internationale Zeitschrift für Epidemiologie 39.suppl 1 (2010): i48-i55.

62)gestrichen 63)gestrichen

64) James Lind und die Geschichte von Skorbut

(65 ) Dr. Kilmer McCully und die Entdeckung der Homocytsein-Ursache für Herzerkrankungen

(66) Antikes Medizinisches Museum des Aderlasses

(67) entfällt

(68) Eine prospektive Studie zu Quecksilbertoxizitäts-Biomarkern bei Autismus-Spektrum-Störungen. Geier DA, Geier MR. J Toxicol Environ Health A. 2007 Okt; 70(20):1723-30.

(69) Pressemitteilung vom 30. September 2007 WASHINGTON, DC – Eine neue, von Experten begutachtete wissenschaftliche/medizinische Fallstudie bestätigt, dass viele Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) an einer Quecksilbervergiftung leiden. Die neue Studie „A Prospective Study of Mercury Toxicity Biomarkers in Autistic Spectrum Disorders“ von David A. Geier und Dr. Mark R. Geier wurde in der neuesten Ausgabe des Journal of Toxicology and Environmental Health, Teil A (Band 70, Ausgabe 20, S. 1723-1730) veröffentlicht.

(70) Uhlmann V., Martin C., Shiels, Wakefield AJ, O’Leary JJ. Mögliche virale Pathogenese einer neuartigen pädiatrischen entzündlichen Darmerkrankung. Molekulare Pathologie 2002; 55:84-90

(71) Singh VK, Lin SX, Yang VC. Serologische Assoziation von Masernvirus und humanem Herpesvirus-6 mit Autoantikörpern des Gehirns bei Autismus. Clin Immunol Immunopathol. 1998;89:105-8.

(72) Singh VK, Jensen RL, Erhöhte Spiegel von Masern-Antikörpern bei Kindern mit Autismus, Pädiatrische Neurologie, 2003;28:292-294.

(73) Abnorme Masern-Mumps-Röteln-Antikörper und ZNS-Autoimmunität bei Kindern mit Autismus. Singh VK, Lin SX, Newell E, Nelson C.Institut für Biologie und Biotechnologie, Utah State University, Logan, Utah 84322, USA. singhvk@cc.usu.edu, J Biomed Sci. 2002 Jul-Aug; 9(4):359-64.

(74) Wakefield, A.J., et al. Ileal-lymphoid-noduläre Hyperplasie, unspezifische Kolitis und tiefgreifende Entwicklungsstörung bei Kindern Lancet 351: 637-‚1, 1998. (ZURÜCKGEZOGENER ARTIKEL)

(75) Uhlmann, V., et al. Potenzieller viraler pathogener Mechanismus für eine neue Variante der entzündlichen Darmerkrankung. Zeitschrift für klinische Pathologie: Molekularpathologie 55:1-6, 2002.

(76) Taylor, B., et al. Autismus und Masern-, Mumps- und Rötelnimpfung: keine epidemiologischen Beweise für einen kausalen Zusammenhang. Lancet 353:2026-2029,1999.

(77) entfällt

(78) Dales, L., et al. Zeitliche Trends bei Autismus und bei der MMR-Impfung in Kalifornien. JAMA 285:1183-1185, 2001

(79) Lanzette. 7. Oktober 2000; 356(9237):1273.Antwort auf die MMR-Frage. Taylor B, Miller E, Farrington CP.

(80) Kaye, J.A., et al. Mumps-, Masern- und Rötelnimpfung und die von Hausärzten erfasste Inzidenz von Autismus: eine Zeittrendanalyse. Brit Med J 322:460-463, 2001.

(81) Taylor, B., et al. Masern-, Mumps- und Rötelnimpfung und Darmprobleme oder Entwicklungsregression bei Kindern mit Autismus: Bevölkerungsstudie. Brit Med J 324:393-396, 2002.

(82) Adrien, J., et al. Blinde Bewertungen von frühen Symptomen von Autismus auf der Grundlage von Familienfilmen. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 32:617-626, 1993.

(83) Adrien, J., et al. Frühe Symptome bei Autismus aus Familien-Home-Movies: Bewertung und Vergleich zwischen dem 1. und 2. Lebensjahr unter Verwendung der I.B.S.E.-Skala. Acta Paedopsychiatrica 55:71-75, 1992.

(84) Adrien, J., et al. Autismus und Familien-Home-Movies: vorläufige Ergebnisse. J Autismus Devel Disorders 21:43-49, 1991.

(85) Österling, J., et al. Früherkennung von Kindern mit Autismus: eine Studie über Videobänder von Häusern zum ersten Geburtstag. J Autismus Devel Disorders 24:247-257, 1994.

(86) Mars, A.E., et al. Symptome von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, wie sie in prädiagnostischen Heimvideos von Säuglingen und Kleinkindern beobachtet wurden. J Pediatr 132:500-504, 1998.

(87) Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Nov 10; 95(23):13982-7. Links Bewegungsanalyse im Säuglingsalter kann für die Frühdiagnose von Autismus nützlich sein. Teitelbaum P, Teitelbaum O, Nye J, Fryman J, Maurer RG.

(88) Jefferson T., Price D., Demicheli V., Bianco E. Unbeabsichtigte Ereignisse nach der Immunisierung mit MMR: eine systematische Übersichtsarbeit. Impfstoff 2003; 21: 3954-3960

(89) Demicheli V., Jefferson T., Rivetti A., Price D. Impfstoffe gegen Masern, Mumps und Röteln bei Kindern (Übersichtsarbeit). Die Cochrane Collaboration 2005. SCHLUSSFOLGERUNGEN DER AUTOREN: Das Design und die Berichterstattung über die Sicherheitsergebnisse in MMR-Impfstoffstudien, sowohl vor als auch nach dem Inverkehrbringen, sind weitgehend unzureichend. Der Nachweis unerwünschter Ereignisse nach einer MMR-Impfung kann nicht von seiner Rolle bei der Vorbeugung der Zielkrankheiten getrennt werden.

(90) Balzola, F., et al. „Autistische Enterokolitis: Bestätigung einer neuen entzündlichen Darmerkrankung in einer italienischen Patientenkohorte.“ Gastroenterologie. Bd. 128. Nr. 4. INDEPENDENCE SQUARE WEST CURTIS CENTER, STE 300, PHILADELPHIA, PA 19106-3399 USA: WB SAUNDERS CO, 2005.

(91) Balzola F., Barbon V., Repici A., Rizzetto M., Clauser D., Gandione M., Sapino A., Panenteric IBD-ähnliche Erkrankung bei einem Patienten mit regressivem Autismus, die zum ersten Mal durch die drahtlose Kapselenteroskopie gezeigt wird: Ein weiteres Puzzleteil dieses Darm-Hirn-Syndroms? Amerikanische Zeitschrift für Gastroenterologie. 2005; 100:979

(92) González L., López K., Martínez M., Navarro D., Negrón L., Rodríguez R., Villalobos D., Flores L., Sabrá A. Endoskopische und histologische Merkmale der Verdauungsschleimhaut bei autistischen Kindern mit gastrointestinalen Symptomen. Vorbericht. G.E.N. Suplemento Especial de Pediatría-Nº 1, 2005; S. 41-47.

(93) entfällt

(94) Masern-Mumps-Röteln-Impfung und Autismus-Spektrum-Störung: Bericht von der Konferenz „Neue Herausforderungen bei der Impfung von Kindern„, die vom 12. bis 13. Juni 2000 in Oak Brook, Illinois, stattfand Neal A. Halsey, MD, Susan L. Hyman, MD, und die Schlussfolgerungen des Conference Writing Panel. Obwohl der mögliche Zusammenhang mit der MMR-Impfung viel öffentliche und politische Aufmerksamkeit erregt hat und es viele gibt, die ihre eigenen Schlussfolgerungen auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen gezogen haben, unterstützen die verfügbaren Beweise nicht die Hypothese, dass die MMR-Impfung Autismus oder damit verbundene Störungen oder CED verursacht. Die getrennte Verabreichung von Masern-, Mumps- und Rötelnimpfstoffen an Kinder bietet keinen Vorteil gegenüber der Verabreichung des MMR-Kombinationsimpfstoffs und würde zu verzögerten oder verpassten Impfungen führen. PEDIATRICS Vol. 107 No. 5 Mai 2001, S.e84

(95) entfällt

96) Regressiver Autismus, ileal-lymphatische noduläre Hyperplasie, Masernvirus und MMR-Impfstoff Zusammenfassung der veröffentlichten Studien, die Beweise für Zusammenhänge bieten Von David Thrower

(97) entfällt

(98) Wakefield, Andrew. „Der Sitz der Seele; Die Ursprünge der Autismus-Epidemie.“ Präsentiert an der Carnegie Mellon University 11 (2005): 17-05. Sitz der Seele Ursprünge Autismus-Epidemie Wakefield Andrew Carnegie Mellon University 2005

(99) Gastrointestinale Komorbidität, autistische Regression und Masern-haltige Impfstoffe: positive Re-Challenge und biologischer Gradient Andrew J. Wakefield, FRCS FRCPath; Carol Stott, PhD; und Kirsten Limb, BSc A.J. Wakefield, C. Stott, K. Limb / Medical Veritas 3 (2006) 796–802 Gastrointestinale Komorbidität, autistische Regression und Masern-haltige Impfstoffe, Wakefield, Andrew Medical Veritas, 2006

(100) Autismus: Eine einzigartige Art von Quecksilbervergiftung. Siehe Tabelle A: Zusammenfassender Vergleich der Merkmale von Autismus und Quecksilbervergiftung. Sallie Bernard, Albert Enayati, B.S.Teresa Binstock Heidi Roger Lyn Redwood, R.N., M.S.N., C.R.N.P. Woody McGinnis, M.D. Autismus Eine einzigartige Art von Quecksilbervergiftung Sallie Bernard Albert Enayati Teresa Bins 2000 SafeMinds

(101) Katie Wright, Autismus-Debatte belastet eine Familie und ihre Wohltätigkeitsorganisation, New York Times

(102) Autism Every Day Film mit Katie Wright beim Sundance Film Festival

(103) gestrichen

(104) Interview mit Jenny Mccarthy im People Magazine, Autorin von Louder than Words, auf der Bestsellerliste der New York Times. Nummer 5 am 15.10.07

(105) Robert F. Kennedy, Jr. und ein erstaunlicher Sieg in der Impfstoffgesetzgebung…

Del Bigtree’s Master Class über Impfstoffe und Autismus – Teil 1… Von Kent Heckenlively, JD Bolen Report.

(106) Iowa ist der erste Staat, der Quecksilber in Impfstoffen verbietet. Im Jahr 2004 war Iowa das erste Land in den USA, das Quecksilber / Thiomersal in Impfstoffen für die frühe Kindheit verbot.

(106a) http://www.vaccinationnews.com/node/19893

Die Schlacht der Staaten: Was geschah in Illinois?

Von: Dr. F. Edward Yazbak Derzeit sind die Bundesstaaten mit Verboten von Thiomersal in Impfstoffen in alphabetischer Reihenfolge: Kalifornien, Delaware, Illinois, Iowa, Missouri, New York und Washington.

Die skandinavischen Länder verbieten seit Jahren die Verwendung von Thiomersal in Impfstoffen. Seit 2004 enthalten alle im Vereinigten Königreich verwendeten Kinderimpfstoffe das Quecksilberkonservierungsmittel nicht.

Im Jahr 1999 empfahlen der U.S. Public Health Service (PHS) und die American Academy of Pediatrics (AAP) die Entfernung von Thiomersal aus pädiatrischen Impfstoffen, die für den amerikanischen Markt bestimmt waren. Es war offensichtlich, dass mit dem Absenken des Booms in Rekordzeit ein konservierungsmittelfreier Hepatitis-B-Impfstoff zur Verfügung stand.

(107) Deadly Immunity, ursprünglich veröffentlicht am Salon.com 16. Juni 2005

von Robert F. Kennedy Jr. Tödliche Immunität, ursprünglich veröffentlicht auf Saloncom 16. Juni 2005 Robet F Kennedy Jr

(108) Fälle vor dem Impfgericht – Rechtsstreitigkeiten über Impfstoffe und Autismus Stephen D. Sugarman, J.D. NEJM, Band 357:1275-1277 27. September 2007, Nummer 13

Bücher: Impfstoffe, Autismus und Störungen im Kindesalter: Entscheidende Daten, die das Leben Ihres Kindes retten könnten (Taschenbuch) von Neil Z. Miller (Autor), Bernard Rimland (Vorwort)



Was Ihr Arzt Ihnen vielleicht nicht über Kinderimpfungen sagt (Taschenbuch) von Stephanie Cave MD (Autorin), Deborah Mitchell

Wie man trotz seines Arztes ein gesundes Kind erzieht (Taschenbuch für den Massenmarkt) von Dr. Robert S. Mendelsohn

Beweise für Schäden: Quecksilber in Impfstoffen und die Autismus-Epidemie: Eine medizinische Kontroverse (Taschenbuch) von David Kirby

Impfstoffe: Sind sie wirklich sicher und wirksam (Taschenbuch) von Neil Z. Miller

Impfungen: Ein nachdenklicher Leitfaden für Eltern: Wie man sichere, vernünftige Entscheidungen über die Risiken, Vorteile und Alternativen trifft (Taschenbuch) von Aviva Jill Romm

Autismus-Websites:

(AUTISMUS-FORSCHUNGSINSTITUT & BESIEGEN SIE AUTISMUS JETZT!)

(AUTISMUS-GESELLSCHAFT VON AMERIKA)

(AUTISMUS EINS)

(RETTUNG DER GENERATION)

(SCHAFER AUTISMUS-BERICHT)

(NATIONALE AUTISMUS-VEREINIGUNG Bernard Rimland)

(SICHERE KÖPFE)

(TACAnow)

(AUTISMUS BEHANDELN)

|Q|

|#FreeAssange|

KOSTENLOSES ABO: