Video-Zeugenaussage von Dr. Gal Luft, der „fehlende Zeuge“ in der Korruptionsuntersuchung gegen Biden

Der israelische Professor Dr. Gal Luft, der „fehlende Zeuge“ in der Korruptionsuntersuchung gegen Biden, beschuldigt die Bidens, Bestechungsgelder von Personen mit Verbindungen zum chinesischen Militärgeheimdienst erhalten zu haben.

Guten Tag! Mein Name ist Dr. Gal Luft.

In den letzten 20 Jahren war ich Co-Direktor des Institute for the Analysis of Global Security, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, die sich auf Energiesicherheit konzentriert.

In den letzten 15 Jahren habe ich in Israel gelebt und war vier Jahre lang leitender Berater der China Energy Company, CFC, zur gleichen Zeit, als sie mit der Familie Biden zu tun hatte.

Unter normalen Umständen würde ich vor dem Kongress über meine Erfahrungen mit CFC aussagen.

Leider bin ich aufgrund der Umstände, die ich hier in diesem Video beschreiben werde, gezwungen, Ihnen diese Geschichte per Video zu erzählen.

Mein Leidensweg geht auf eine fatale Entscheidung zurück, die ich im März 2019 traf, um der US-Regierung mein Wissen über die Beziehungen der Familie Biden zu CFC mitzuteilen.

Wie ich schon sagte, war das im März 2019, in einer zweitägigen Sitzung in der US-Botschaft in Brüssel.

Ich habe darauf bestanden, dass das Treffen im März stattfindet, weil es damals Gerüchte gab, dass Joe Biden für das Präsidentenamt kandidieren wolle.

Ich sah es als meine Bürgerpflicht an, die Regierung vorher zu warnen und ihr genügend Zeit zu geben, die Angelegenheit zu prüfen.

Ich möchte mich klar ausdrücken. Ich bin kein Republikaner. Ich bin kein Demokrat. Ich habe keine politischen Motive oder Absichten.

Ich habe es aus tiefer Sorge getan, dass, wenn die Bidens an die Macht kämen, das Land mit dem gleichen traumatischen Russland-Verschwörungsskandal konfrontiert würde, nur dieses Mal mit China.

Leider ist aufgrund der Vertuschung durch das Justizministerium genau das passiert.

Das Justizministerium schickte eine sechsköpfige Delegation nach Brüssel, zwei Staatsanwälte aus dem Southern District of New York namens Daniel Reikenthal und Catherine Gauche sowie vier FBI-Agenten.

Einer von ihnen war Special Agent Joshua Wilson vom Baltimore Field Office, das zufällig auch für den Staat Delaware zuständig ist.

Jetzt werden Sie sich fragen, warum die Regierung so viele Leute nach Europa geschickt hat?

Warum sechs? Warum nicht zwei?

Die Antwort ist, dass sie sehr wohl wussten, dass ich ein glaubwürdiger Zeuge bin und dass ich Insiderwissen über die Gruppe und die Personen habe, die die Familie Biden bereichert haben.

Während eines intensiven zweitägigen Treffens teilte ich meine Informationen über die finanziellen Transaktionen der Familie Biden mit CFC mit, einschließlich konkreter Dollarbeträge.

Ich habe auch den Namen von Rob Walker genannt, der später als Hunter Bidens „Geldbote“ bekannt wurde.

Doch wie wir heute durch die Aussage des Whistleblowers Gary Shapley wissen, brauchte das Justizministerium ganze 21 Monate, um die Angelegenheit zu untersuchen und tatsächlich mit Walker zu sprechen.

Aber die vielleicht alarmierendste Information, die ich enthüllte, war die über einen Maulwurf innerhalb des Justizministeriums, der geheime Informationen an Hunter Biden und seine chinesischen Partner weitergab.

Ich erzählte dem Justizministerium, dass Hunter eng mit einem hochrangigen, pensionierten FBI-Beamten zusammenarbeitete, der deutliche körperliche Merkmale aufwies:

Er hatte nur ein Auge.

Einer der FBI-Agenten sagte mir damals sogar, es ist für uns sehr einfach, ihn zu finden. Es gibt nicht so viele Einäugige im FBI.

Die Informationen, die ich dem FBI im März 2019 gab, wurden 9 Monate später vollständig bestätigt, als der berühmte Laptop von Hunter Biden, der alle E-Mails und Belege enthielt, dem FBI übergeben wurde.

Und raten Sie mal, wer den Laptop in der Computerwerkstatt beschlagnahmt hat?

Es war Special Agent Joshua Wilson, der zuvor mit mir in Brüssel war.

Mit anderen Worten: Das FBI wusste von mir über die CFC-Geschäfte von Biden Bescheid, bevor sie den Laptop in die Hände bekamen, viel früher.

Sie hatten genug Zeit, um der Sache nachzugehen, aber sie haben es nicht getan.

Nach Brüssel habe ich nie wieder etwas vom DOJ gehört.

Aber anstatt sich für meine Hinweise zu bedanken, wurde ich zum Staatsfeind Nummer 1.

In den darauf folgenden vier Jahren wurden ich, meine Familie, meine Freunde und meine Mitarbeiter schikaniert und eingeschüchtert.

Und schließlich wurde ich strafrechtlich verfolgt.

Trotz alledem schickte ich am Vorabend der Wahlen 2020 meinen Anwalt nach Washington, um mich mit dem damaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt Richard Donoghue zu treffen, um sicherzustellen, dass er über die Informationen informiert war, die ich seiner Abteilung 19 Monate zuvor in Brüssel gegeben hatte.

Und auch, um ihn zu warnen, dass es immer noch einen Maulwurf innerhalb des DOJ geben könnte.

Herr Donoghue bestätigte meinem Anwalt, dass er von meinen Behauptungen wusste, aber jetzt erfuhren wir von dem IRS-Whistleblower, dass es Rich Donoghue selbst war, der die Untersuchung einige Wochen zuvor, am 4. September 2020, mit der Begründung einstellte, dass sie „zu kurz vor den Wahlen“ sei.

Schließlich wurde ich im Februar dieses Jahres in Zypern auf Grund eines Auslieferungsersuchens des Southern District of New York verhaftet, derselben Behörde, die sich mit mir in Brüssel getroffen hatte.

In der 7 Punkte umfassenden Anklageschrift hieß es, ich hätte gegen das Gesetz zur Kontrolle von Waffenexporten verstoßen, und im Falle einer Verurteilung drohten mir bis zu 100 Jahre Gefängnis.

Während ich in Zypern inhaftiert war, wurde ich in den internationalen Medien als Waffenhändler dargestellt, obwohl ich in meinem ganzen Leben noch nie mit einer Patrone gehandelt habe.

Tatsächlich hat das Justizministerium in meiner Anklageschrift nirgends behauptet oder Beweise vorgelegt, dass ich Waffen gekauft, verkauft, verschifft oder finanziert habe.

Ich wurde auch angeklagt, als nicht registrierter Vertreter von CFC gehandelt zu haben, was einen Verstoß gegen FARA darstellt.

Das Justizministerium behauptet, ich hätte dem ehemaligen CIA-Direktor James Woolsey 6.000 Dollar pro Monat gezahlt, um seinen Namen unter einen Artikel zu setzen, den ich als Ghostwriter für die Zeitung China Daily geschrieben hätte.

Nirgendwo in der Anklageschrift erwähnt das DOJ die wohlbekannte Tatsache, dass Herr Woolsey seit 2002 Berater meiner Denkfabrik war und dass in dem Artikel nichts stand, was chinesische Interessen vertrat.

Im Gegenteil, die Vorstellung, dass ich, Gal Luft, einen CIA-Direktor mit politischen Vorschlägen zu China gefüttert und ihn wie einen nützlichen Idioten behandelt habe, ist nicht nur eine Beleidigung für die Geheimdienstgemeinschaft, sondern für die Intelligenz aller Amerikaner.

Die US-Regierung behauptet, dass ich im Auftrag der CFC gehandelt habe und daher ein ausländischer Agent bin, aber lassen Sie mich Ihnen ein kleines Geheimnis verraten.

Dieselbe CFC, von der die US-Regierung behauptet, sie stehe mit dem chinesischen Geheimdienst in Verbindung und sei „eine internationale kriminelle Organisation“, war eine 501(c)(3) Wohltätigkeitsorganisation, die im Staat Virginia registriert und war vom IRS genehmigt.

Dieselbe Organisation war auch ein wichtiger Geldgeber der Clinton Foundation und der Columbia University, wobei es unnötig ist zu erwähnen, dass keiner ihrer Führungskräfte wegen irgendeines Fehlverhaltens angeklagt wurde.

Wenn die CFC tatsächlich eine ausländische Organisation war, die so eng mit der Volksrepublik China verbunden war, warum durfte sie dann frei als öffentliche Wohltätigkeitsorganisation agieren?

Warum hat die Regierung die Steuerzahler dem Risiko ausgesetzt, eine Organisation zu finanzieren, von der sie wusste, dass sie so kompromittiert war?

Warum hat sie niemanden gewarnt?

Ist es nicht die Aufgabe der Regierung, ihre Bürger zu schützen?

Ich werde auch angeklagt, weil ich in Brüssel eine falsche Aussage gemacht hätte.

Aber warum war ich überhaupt in Brüssel?

War ich dort, um belgische Waffeln zu essen?

Das DOJ hat mich angeklagt, weil ich in einer freiwilligen Sitzung eine Aussage gemacht habe, die ohne meine gute bürgerliche Gesinnung niemals zum Tragen gekommen wäre.

Lassen Sie mich also eine Idee vorschlagen.

Warum sollte das Justizministerium meine Anklageschrift öffentlich machen?

Tun Sie es!

Versüßen Sie mir den Tag.

Stellen Sie die Anklageschrift auf Ihre Website, damit jeder Amerikaner die Art der gegen mich erhobenen Vorwürfe, die Qualität der Beweise und den Aufwand, den die Regierung betreibt, um das Justizsystem zur Bestrafung von Whistleblowern wie mir einzusetzen, sehen kann.

Ich habe eine andere Idee.

Warum legt das FBI dem Kongress nicht das Protokoll des Treffens in Brüssel vor?

Damit jeder sehen kann, was in Brüssel passiert ist.

Warum nicht?

Versuchen Sie, etwas zu beschützen?

Versuchen Sie, jemanden zu schützen?

Ich hoffe auch, dass das Justizministerium erklären kann, warum sie mich in Zypern ins Visier genommen haben und nicht in meinem Heimatland Israel, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte.

Immerhin haben die USA ein bilaterales Auslieferungsabkommen mit Israel.

Wenn also eines meiner Verbrechen real und schwerwiegend ist und es sich nicht nur um eine politische Verfolgung handelt, warum mussten sich die USA bei einem kurzen Besuch in Zypern an mich heranschleichen?

Trauen sie dem israelischen Justizsystem nicht zu, diese Angelegenheit nach bestem Wissen und Gewissen zu beurteilen?

Was ist hier eigentlich los?

Und warum hat das Justizministerium 6 Jahre lang gewartet, also weit über die Verjährungsfrist hinaus, um mich anzuklagen?

Und warum hat das Justizministerium beschlossen, die Anklage am 1. November 2022 zu veröffentlichen, also genau in der Woche, in der die Zwischenwahlen stattfinden?

Könnte dies etwas mit der Tatsache oder der Angst zu tun haben, dass die Republikaner, sobald sie die Kontrolle über den Kongress erlangen und mit den Ermittlungen beginnen, ihre Vertuschung in vollem Umfang offenlegen würden?

Und vielleicht die größte Frage von allen: Warum werde ich wegen FARA angeklagt, weil ich einen harmlosen Artikel als Ghostwriter geschrieben habe, für den ich keine Bezahlung erhalten habe, schon gar nicht von einer ausländischen Regierung, wenn die Mutter aller FARA-Fälle, die Einflussnahme der Biden auf ausländische Regierungen, für die sie Millionen kassierten, ungestraft bleibt?

Das ist, kurz gesagt, der Grund, warum ich mich entschieden habe, so zu handeln, wie ich es getan habe.

Weil ich nicht daran glaube, dass ich vor einem New Yorker Gericht einen fairen Prozess bekommen würde.

Lassen Sie mich Ihnen sagen, warum: CFC-Generalsekretär Dr. Patrick Ho, der Hunter Biden eine Million Dollar für Gott weiß was gezahlt hat, durfte das Wort „Biden“ vor den Geschworenen nicht erwähnen, als ihm 2018 in New York der Prozess gemacht wurde.

Derselbe Staatsanwalt, der jetzt hinter mir her ist, Daniel Reikenthal, sagte dem Richter damals, dass die Erwähnung des Namens Biden „dem Fall eine politische Dimension verleihen würde.“

Und der Richter stimmte zu, was bedeutet, dass ich, sollte ich jemals vor ein US-Gericht gestellt werden, das Wort „Brüssel“ oder „Biden“ nicht aussprechen darf.

Und der wahre Hintergrund meiner Verhaftung, nämlich dass ich der Patient Null bei den Ermittlungen gegen die Familie Biden bin, würde vor den Geschworenen verborgen bleiben.

Lassen Sie das auf sich wirken.

Ich – derjenige, der die US-Regierung freiwillig über eine mögliche Sicherheitslücke und kompromittierende Informationen über einen Mann, der sich um das Amt des nächsten Präsidenten bewirbt, informiert hat – werde nun von denselben Leuten gejagt, die ich informiert habe, und muss möglicherweise für den Rest meines Lebens auf der Flucht leben.

Ich habe die Regierung vor einem potenziellen Risiko für die Integrität der Wahlen 2020 gewarnt.

Wenn ich von einem US-Gericht verurteilt würde, könnte ich nie wieder an den US-Wahlen teilnehmen.

Denken Sie einmal darüber nach und fragen Sie sich, wer in dieser Geschichte der wahre Verbrecher ist.

Vielen Dank fürs Zuhören.

