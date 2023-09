WARUM PUTIN PRIGOZHIN GETÖTET HAT

Russland weicht einer direkten Konfrontation mit der NATO aus und hält die Ostukraine weiter fest im Griff

Ein Artikel von Seymour Hersh.

In den vergangenen zwei Spätsommerwochen haben wir auf vergangene amerikanische Militärkatastrophen zurückgeblickt, so dass es nun an der Zeit ist, Sie über den anhaltenden Wahnsinn in der Ukraine auf den neuesten Stand zu bringen.

Beginnen wir mit den Folgen des Todes von Jewgeni Prigoschin, dem Anführer der Wagner-Gruppe, im vergangenen Monat. Der Söldner machte ein Vermögen damit, seine Truppen vor allem in Zentralafrika als Auftragskiller zu vermieten, und die Gruppe erlitt Anfang des Jahres in der Stadt Bakhmut in einem brutalen und erfolgreichen Häuserkampf gegen eine ebenso mutige ukrainische Armee enorme Verluste. Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte Ende Juni, dass der Kreml Prigoschins Armee, von der viele aus den Gefängnissen des Landes rekrutiert wurden, zwischen Mai 2022 und Mai 2023 fast eine Milliarde Dollar gezahlt hat. Ich habe in früheren Kolumnen berichtet, dass der von Prigoschin im Juni begonnene Aufstand keineswegs die Bedrohung für Putins Ansehen darstellte, als die er in den westlichen Medien immer wieder dargestellt wurde. Es handelte sich vielmehr um eine historisch gewachsene russische Methode, einen oft lästigen Söldnerführer aus dem Weg zu räumen.

Prigozhin und seine reduzierte Wagner-Truppe wurden nach dem gescheiterten Aufstand in der Schwebe gehalten, und viele Wagner-Mitglieder wurden in das russische Militär eingegliedert. Putin sorgte dafür, dass Prigozhin und die Reste seiner Söldnertruppe ins weißrussische Exil getrieben wurden.

Doch Prigozhin gab sich damit nicht zufrieden. Anfang August gab es Berichte über Spannungen an den Grenzen, da die Überreste der Wagner-Gruppe mehrfach in den polnischen Luftraum eingedrungen waren, und über beunruhigende Drohungen an den Grenzen von Litauen, Lettland, Estland und Finnland. Für Putin war es ein unverzeihlicher Bruch, der Beschwerden von NATO-Ländern auslöste. „Das war’s“, sagte mir ein sachkundiger US-Geheimdienstmitarbeiter.

Viktor Orbán, der Putin nahestehende rechtsgerichtete Ministerpräsident Ungarns, war einer der wenigen westlichen Politiker, die die Bedeutung von Prigozhins kurzer Rebellion öffentlich abtaten. In einem Interview mit der konservativen deutschen Bild-Zeitung sagte Orbán: „Wenn [der Aufstand] innerhalb von 24 Stunden niedergeschlagen wird, ist das ein Zeichen von Stärke. . . Putin ist der Präsident Russlands, wenn also jemand spekuliert, dass er scheitern oder ersetzt werden könnte, versteht er das russische Volk und die russische Machtstruktur nicht.“

„Prigoschin hat die NATO provoziert und musste gehen“, sagte der US-Geheimdienstmitarbeiter. „Das Letzte, was Putin tun wollte, war, der NATO einen weiteren Anlass zu geben, ihre wachsenden Zweifel an der endlosen Finanzierung von [dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr] Zelenski zu zerstreuen.“

Also sagte der Beamte: „Putin hat es getan“. Prigozhin war zu gefährlich geworden.

Das Flugzeug der Wagner-Gruppe mit Prigozhin an Bord wurde kurz nach dem Start in Moskau am 23. August in die Luft gesprengt. Neben Prigoschin sollen sechs Untergebene und drei Besatzungsmitglieder getötet worden sein. Das Flugzeug war am Vortag abrupt von der Fluglinie genommen und gewartet worden. Zu diesem Zeitpunkt, so der Geheimdienstmitarbeiter, wurden Bomben mit verzögerten Zündern in den Radkasten gelegt. Die Bomben sollten explodieren, sobald die Räder eingefahren waren.

Der Beamte wandte sich auch gegen die jüngsten amerikanischen und europäischen Berichte, wonach die Anfang Juni gestartete ukrainische Gegenoffensive in den letzten Wochen erhebliche Fortschritte beim Durchdringen der drei Verteidigungsschichten Russlands gemacht habe. „Woher nehmen die Reporter diese Informationen?“, fragte er. „Es gibt Berichte über betrunkene russische Kommandeure, während die Ukrainer in die drei russischen Verteidigungslinien eindringen und bis nach Mariupol zurückarbeiten können.“ Die Hafenstadt Mariupol an der Nordküste des Asowschen Meeres wurde im Frühjahr 2022 von den russischen Streitkräften belagert und fiel nach drei Monaten erbitterter Kämpfe. Die einst 450.000 Einwohner zählende Stadt wird derzeit als russische Modellstadt wieder aufgebaut und wurde im vergangenen März von Putin und russischen Fernsehteams besucht. Die Stadt liegt in der Oblast Donezk, einer der vier Provinzen der Ukraine, die Russland im vergangenen September annektiert hat. Seitdem hat Putin die politische und militärische Kontrolle über die Region verstärkt.

„Das Ziel der ersten russischen Verteidigungslinie war nicht, die ukrainische Offensive zu stoppen“, sagte mir der Beamte, „sondern sie zu verlangsamen, damit die russischen Befehlshaber im Falle eines ukrainischen Vorstoßes Reserven zur Verstärkung der Linie heranziehen können. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte die erste Linie überwunden haben. Die amerikanische Presse berichtet alles andere als ehrlich über den bisherigen Misserfolg der Offensive.

„Was ist mit dem Einsatz von Streubomben durch die Ukraine? Sollten sie nicht die Tür öffnen? Und Zelensky behauptet jetzt, die Ukraine habe Hyperschallbomben. Er hat uns so verarscht, wie er es immer tut. Wo sind die Ingenieure und Wissenschaftler, die sie herstellen? Irgendwo in einem Bunker? Oder in Kiew? Er tut nur so, als ob, so lange er kann?

„Das ist der springende Punkt“, sagte mir der Beamte. „Diese Art von Berichten des militärischen Nachrichtendienstes wird an das Weiße Haus weitergeleitet. Es gibt andere Ansichten“, sagte er und bezog sich dabei offensichtlich auf die Central Intelligence Agency, die das Oval Office nicht erreichen. „Was wird nun geschehen? Werden wir die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist? Es ist ja nicht so, dass wir gegen den Führer in Deutschland oder den Kaiser von Japan kämpfen. Neulich sagte der ehemalige Vizepräsident [Mike] Pence, wenn wir Zelensky in der Ukraine nicht verteidigen, wird Russland als nächstes Polen angreifen. Ist das die Politik des Weißen Hauses?“

Sollte dies der Fall sein, so der Beamte, wird es kein Erfolg sein. „Zelensky wird sein Land niemals zurückbekommen. Der ukrainische Staatschef hat vor kurzem Verteidigungsminister Oleksij Reznikow aufgrund wiederholter Korruptionsvorwürfe entlassen. Er ersetzte ihn durch Rustem Umyerov, ein Mitglied der Oppositionspartei, der als Krimtatar der erste Muslim in der Ukraine sein wird, der ein hohes Regierungsamt bekleidet.

In einem Artikel auf der Titelseite dieser Woche bezeichnete die Washington Post diesen Schritt als einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die Korruption. Im vergangenen Jahr war Umyerov Leiter der ukrainischen Privatisierungsbehörde und wurde dafür gelobt, dass er umfangreiche Prüfungen einleitete und mutmaßliche Korruption und Veruntreuung von Geldern ausmerzte“.

Der Geheimdienstmitarbeiter hatte eine ganz andere Meinung über den neuen Verteidigungsminister. „Der neue Mann“, sagte er mir, „ist noch korrupter. Er hat den Verkauf von Regierungseigentum geleitet und ein Vermögen gemacht. Er hat eine riesige Villa auf Mallorca.“ Umyerov stand nicht auf der Liste der fünfunddreißig korrupten ukrainischen Beamten, die CIA-Direktor William Burns Zelensky bei einem Geheimtreffen im Januar vorlegte. „Er stand nicht auf Burns‘ Liste“, sagte der Beamte. „Die Liste war kein Telefonbuch der Gauner, sondern nur derjenigen, die von den USA militärisch und wirtschaftlich finanziert werden.“ (Über Burns‘ Treffen mit Zelensky habe ich in einer April-Kolumne berichtet).

In Washington ist heute keine Rede mehr von der Notwendigkeit eines Waffenstillstands und von Friedensgesprächen. Während Präsident Biden von einem zunehmend zweifelhaften Kongress 40 Milliarden Dollar an weiterer Hilfe für die Ukraine erbittet, hören wir aus dem Pentagon und dem Weißen Haus, dass wir diesen Krieg so lange führen, wie er dauert.

In der Zwischenzeit, so der Beamte, hat Putin seine Streitkräfte nicht auf der Grundlage „unserer politischen Ziele“ mobilisiert. Er führt einen ‚Großen Patriotischen Krieg‘ und kümmert sich nicht darum, ob die öffentlichen Meinungsumfragen in Amerika ihn als einen neuen Adolf Hitler sehen.

Quelle: Rabbid Research

