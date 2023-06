Was niemand wissen darf, aber jeder verhindern sollte: Die Tücken des WHO-Pandemievertrags

Photo by Pressmaster on Pexels.com

Über die Tagung der WHO zum Pandemievertrag vom 21. bis zum 28. Mai 2023 gab es in den Leitmedien nur spärliche Berichte. So meldet der Deutschlandfunk: „Mit einem internationalen Vertrag will die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei künftigen Pandemien mehr Gerechtigkeit für ärmere Länder und einen besseren Datenaustausch herstellen.“ Das klingt sehr positiv. Aber leider wird nicht berichtet, um was es genau bei diesem WHO-Pandemievertrag geht.

Nzz.ch veröffentlicht:

„Die Weltgesundheitsorganisation hat den Corona-Notstand für beendet erklärt. Jetzt will sie ihre Rolle mit einem Pandemievertrag stärken. Kritiker fürchten, dass Mitgliedstaaten dadurch ihre Entscheidungshoheit einbüßen.“

Das ZDF schreibt auf seiner Website:

„Querdenker und Verschwörungsgläubige machen mit alarmistischen Aussagen Stimmung gegen geplante Reformvorhaben der Weltgesundheitsorganisation. Die Kampagne erreicht den Bundestag.“

Laut dem ZDF gibt es massive Bedenken aus der Bevölkerung gegen diesen WHO-Pademievertrag hinsichtlich Souveränitätsverlust der Nationalstaaten, was aber als gefährliche Fehlinformationen einer sehr kleinen, aber agilen Gruppe abgetan wird. Soweit einige Stimmen aus dem Mainstream.

Die alternative Website multipolar-magazin.de berichtet in ihrem Artikel „Was steckt hinter dem Pandemievertrag“ sehr ausführlich, differenziert und kritisch.

Sie schreibt als Zwischenfazit:

„Wenn ein neues System global verbindlicher Regeln auf der Grundlage fragwürdiger, ja falscher Prämissen legitimiert werden soll, sind Wachsamkeit und Zweifel angebracht. Die Internationalen Gesundheitsvorschriften […] sind in Artikel 21 der WHO-Verfassung geregelt. Es handelt sich, wie der Name erwarten lässt, um verbindliche Vorschriften, die für jedes WHO-Mitgliedsland gelten.“

Die staatliche Souveränität werde beschränkt. Der österreichische Rechtsanwalt Dr. Roman Schiessler schreibt auf report24.news:

„Die WHO versucht derzeit forciert auf Staaten direkten rechtlichen Einfluss im Gesundheitsbereich zu nehmen. Es ist beabsichtigt, Regeln in Kraft zu setzen, welche es erlauben, gesetzgeberisch und somit hoheitlich in dem jeweiligen Staat tätig zu werden.“

Das Achtung, Reichelt! Team schreibt auf seiner Website pleiteticker.de:

„Gegen den WHO-Pandemievertrag regt sich Widerstand in Großbritannien. Vertreter der Regierung und Abgeordnete der Konservativen im Unterhaus laufen Sturm gegen weitreichende Zugeständnisse an die WHO, die im Falle einer neuen Pandemie tief in die nationale Souveränität eingreifen würde.“

Laut einer Meldung von reclaim the net ging Dr. Abdullah Assiri, der Co-Vorsitzende einer Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die sich mit Änderungen des internationalen Rechts befasst, sogar noch einen Schritt weiter. Er forderte die Mitglieder auf, Maßnahmen zu priorisieren, „die individuelle Freiheiten einschränken könnten“.

Compact-online.de titelt:

„Pandemie-Vertrag: US-Politikerin warnt vor Weltregierung – In einem Jahr soll der sogenannte Pandemievertrag der WHO in trockenen Tüchern sein. Nun warnt eine frühere republikanische Kongressabgeordnete vor den Folgen dieses Diktatur-Paktes.“

Ansage.org schreibt:

„PARLAMENTARISCHE SELBSTENTMACHTUNG ZUGUNSTEN DER WHO: 45 MINUTEN FREMDSCHÄMEN“.

Ansage.org weiterhin wörtlich auf ihrer Website:

„Leider haben die 68 Nein-Stimmen aller AfD-Abgeordneten, der zwei fraktionslosen MdB und sogar einem Parlamentarier, der – wie lange wohl noch? – der CDU-Fraktion angehört (dem aber gerade deshalb besonderen Dank gebührt) sowie die 25 Enthaltungen der Linken nicht gereicht, die Abstimmung über den Ampel-Antrag „75 Jahre WHO– Stärkung und Reform der Weltgesundheitsorganisation“ (20/6712) abzulehnen: 497 stimmten bei diesem WHO-Ermächtigungsgesetz zu – egal ob informiert oder uninformiert, ob Ampelmännchen/-weibchen/-diverse oder ob Angehörige der angeblichen “Opposition” CDU/CSU“.

Auf1.tv titelt:

„Globale Impfzwänge und Dauer-Lockdowns verhindern? Uns bleiben zwölf Monate“.

Weiter heißt es: „In zwölf Monaten “ Gegen die bereits beschlossenen Änderungen bleiben sogar nur noch 6 Monate als Einspruchsfrist.“ sind wir endgültig Sklaven der WHO. Denn im Mai 2024 wird ihre absolute Machtübernahme besiegelt.

Ein Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen, während die WHO bereits alle Weichen stellt. Für alle Gegner der globalen Diktatur, die uns blüht, bleibt nun noch ein Jahr, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und die Verantwortlichen der Mitgliedsstaaten zum Einlenken zu bringen – so die Juristen Dr. Silvia Behrendt und Philipp Kruse im Interview mit Elsa Mittmannsgruber.“ Allein schon diese kleine Auswahl an Meldungen weist eine große Diskrepanz zu Informationen der Leitmedien auf.

Das lässt aufhorchen und verdichtet den Eindruck, dass Leitmedien einmal mehr ihrer investigativen Aufgabe als 4. Gewalt im Staat nicht nachkommen, sondern eine offensichtliche global-strategische Willkür vernebeln. Dr. David E. Martin bezeugt am 3. Mai 2023 in seiner Rede auf dem 3. Corona-Gipfel des EU-Parlaments sogar klipp und klar und für jedermann nachprüfbar, dass Corona-Viren seit 30 Jahren verschiedentlich „konfiguriert“ werden und somit abrufbereit in den Schubladen liegen. Genau das lässt vor dem Hintergrund der nachweislich inszenierten Covid-19-Pandemie den WHO-Pandemievertrag umso fragwürdiger erscheinen.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich weltweit vonseiten der Bevölkerung ein massiver Widerstand regt. Weltweit gab es an vielen Orten Demonstrationen gegen den WHO-Pandemievertrag. Hier einige Streiflichter: PROTEST vor der WHO in Genf. Der Veranstalter schreibt: „MASS-VOLL! kämpft an vorderster Front gegen den WHO-Pandemiepakt! Dieser wäre das Ende aller unserer Freiheiten, der Untergang der Grundrechte. Mit der Souveränitätsinitiative werden wir das WHO-Diktat verhindern, unsere verfassungsmäßigen Rechte beschützen und die Schweiz retten. Kämpft mit uns für die Souveränität von Volk und Staat und schließt Euch der violetten Bewegung an.“

In gleicher Weise in Wien, Den Haag und Sidney. Aufzug in Frankfurt – FRANKFURT FÜR WHO-EXIT

„Frankfurt fordert daher den Austritt aus der WHO und demonstriert am 27.05.2023“

Ebenso in Hamburg:

„Keine WHO-Weltregierung durch die Hintertür „Im Namen der Gesundheit“ – stoppt WHO Pandemievertrag!“

Aber auch in Fulda, Bochum, Stuttgart, Heilbronn.

Kettner-Edelmetalle.de meldete bereits am 26. April 2023:

„WHO-Pandemievertrag: Petition zur Verhinderung einer möglichen Machtübernahme gewinnt an Fahrt. Bürger in Deutschland und Großbritannien setzen sich mit einer Petition gegen den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Wehr. Sie befürchten eine Machtübernahme durch die WHO und eine Aushebelung der Meinungsfreiheit und persönlicher Rechte. Die Petition hat bereits 290.000 Unterschriften gesammelt.“

In den USA hat Senator Ron Johnson mit 17 weiteren Abgeordneten einen Gesetzentwurf eingebracht. Demnach müsse zugunsten einer Transparenz und Souveränität jede Vereinbarung aus dem WHO-Pandemievertrag gesondert als Einzelgesetz vom Senat genehmigt werden. Johnson wörtlich:

„Die WHO hat zusammen mit unseren Bundesgesundheitsbehörden bei ihrer Reaktion auf COVID-19 kläglich versagt. Dieses Versagen sollte nicht mit einem neuen internationalen Vertrag belohnt werden, der die Macht der WHO auf Kosten der amerikanischen Souveränität stärken würde“.

Der US-Amerikaner Robert F. Kennedy Jr., Vorsitzender und Gründer von Children’s Health Defense (CHD), rief die Öffentlichkeit dazu auf, eine Petition gegen die drohende Machtübernahme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) durch die Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) und des eng damit verbundenen Pandemievertrags zu unterzeichnen, die darauf abzielt, die Macht und Herrschaft in allen Gesundheitsfragen über die Souveränität ihrer 194 Mitgliedsstaaten hinaus zu übernehmen.

In Deutschland wurde jüngst eine Petition eingereicht, die von der deutschen Politik fordert, dem Pandemievertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht zuzustimmen. Die Begründung lautet: „Ein Abschluss des Pandemievertrages mit der WHO geht mit erheblichen Einschränkungen und Verlust der Grundrechte einher. Diese Macht gehört nicht in die Hände einer Institution, die sich über Pharmaindustrie und Privatiers, sowie Geschäftsleute finanziert.

Es besteht ein Interessenkonflikt. Der WHO die Macht zu geben, weltweit Menschenrechte zu verletzen, widerspricht jeder Verfassung.“ Die Mitzeichnungsfrist dieser Petition geht bis zum 20. Juni 2023.

Der Ärztliche Berufsverband Hippokratischer Eid ruft auf:

„Keine WHO-Weltregierung durch einen Pandemievertrag! Bitte senden Sie einen Brief an den Kanzler, um den WHO-Pandemievertrag zu stoppen“.

Ein entsprechend vorformulierter Brief lässt sich auf der Website runterladen.

Die Schweizer Vereinigung Aletheia stellt in einem Flyer wesentliche Argumente zusammen, die gegen den WHO-Pandemievertrag sprechen. Hier ein Auszug: „Das „Pandemic Treaty“ sieht vor, Prävention, Vorsorge und Gegenmaßnahmen bei einer „Pandemie“ weltweit zu vereinheitlichen. Die WHO würde künftig den Fahrplan mit Lockdowns, Schulschließungen, Masken und Impfpflicht diktieren.

Eine abweichende Politik, wie sie beispielsweise in Schweden während Corona durchaus erfolgreich gefahren wurde, wäre nicht (mehr) möglich. Die staatliche Unabhängigkeit in der Gesundheitspolitik wird aufgegeben und die WHO bekommt so globale Macht.“ In der Quellenangabe finden Sie den Link zum Flyer.

Fazit: Der WHO-Pandemievertrag ist offensichtlich ein brandheißes Eisen, das als Fessel aller Nationalstaaten unter dem Deckmantel der Menschlichkeit und Gesundheitsvorsorge geschmiedet wird. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen und – solange es noch geht – sein Veto einzulegen und dieses Veto gegenüber der WHO auch von der Politik einzufordern.

