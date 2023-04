WEF erklärt, dass Pädophile “die Menschheit retten” werden

Das Weltwirtschaftsforum fordert nun die Entkriminalisierung von Sex mit Kindern und argumentiert, dass Gesetze gegen “alterslose Liebe”, besser bekannt als Pädophilie, “gegen die Menschenrechte verstoßen”.

Die Pädophilie-Epidemie, die die Welt überrollt, ist keine Geißel, sondern ein “Geschenk der Natur” an die Menschheit, so Klaus Schwab, der auf dem Weltwirtschaftsforum erklärt hat, dass Pädophile von der Natur aus einem bestimmten Grund in immer größerer Zahl geschaffen werden.

Laut einem Forschungspapier, das auf dem WEF in Davos vorgestellt wurde, stellt das Phänomen der Pädophilen den Versuch der Natur dar, die Erde zu reinigen und die “Menschheit” vor sich selbst zu retten. Akademischen Daten zufolge ist es weitaus unwahrscheinlicher, dass Menschen, die sich zu Minderjährigen hingezogen fühlen, eine große Anzahl von Nachkommen zeugen, und die sogenannten “Minderjährigen”, mit denen sie sogenannte “Beziehungen” haben, sind statistisch gesehen weniger wahrscheinlich, dass sie später selbst große Familien gründen.

Das gefällt dem WEF und seiner Vision, die Familieneinheit zu zerstören und die Erde zu entvölkern.

Der WEF, der den Mainstream-Medien befohlen hat, das Narrativ zu verbreiten, will eine internationale Politik einführen, die von der Mehrheit der Länder verlangt, ihre Gesetze gegen Pädophilie zu entkriminalisieren oder zumindest zu lockern.

Die New York Times, die immer an der Spitze der globalistischen Agenda steht, veröffentlichte einen Meinungsartikel, in dem sie behauptet, dass Pädophilie kein Verbrechen ist.

Der New York Times zufolge muss der Schutz der Bürgerrechte auf Pädophile ausgeweitet werden.

“Ohne gesetzlichen Schutz kann ein Pädophiler es nicht riskieren, eine Behandlung zu suchen oder seinen Status jemandem mitzuteilen, der ihn unterstützt.”

CNN ließ sich nicht lumpen und konterte mit einem Artikel, in dem es hieß, Pädophile seien keine “Monster” oder “soziale Abweichler, die im Verborgenen leben”. Laut CNN ist es für die Gesellschaft höchste Zeit, ihr Bild von Pädophilen zu aktualisieren.

CNN schloss an diesen Artikel einen noch deutlicheren Aufruf zur Sympathie an. Anstatt Kinderschänder als das Niedrigste vom Niedrigen zu betrachten, sollten wir ihnen die Hand reichen und versuchen, sie zu verstehen, denn, so CNN, …

“man kann sich nicht aussuchen, kein Pädophiler zu sein”.

Der Psychologe Jesse Bering, Autor von “Perv: The Sexual Deviant in All of Us” (Der sexuell Abartige in uns allen), fordert den Leser ebenfalls dazu auf, mit Kinderschändern zu sympathisieren, indem er schreibt, dass Menschen mit Pädophilie “ihr Leben nicht im Schrank leben, sondern sich ewig in einem Panikraum verkriechen”.

Auch Salon meldete sich zu Wort und forderte uns auf, Pädophile zu treffen, die es gut meinen.

Und auch die BBC, die jahrzehntelang den berüchtigtsten Pädophilen Großbritanniens, Jimmy Savile, gedeckt hat, möchte, dass wir positiv über die neue Generation von Pädophilen denken.

Täusche dich nicht, es ist ein koordinierter Versuch im Gange, Pädophilie als “harmlos” darzustellen.

Was ist hier los? Die Medien präsentieren uns einen klassischen Fall des “Overton-Fensters”. Nach dem Politikwissenschaftler Joseph Overton gibt es ein Fenster, innerhalb dessen es Ideen gibt, die von der Gesellschaft als “akzeptabel” angesehen und daher auch von denen toleriert werden, die sie nicht teilen. Ideen, die außerhalb dieses Fensters liegen, gelten als “extremistisch” und werden in der öffentlichen Debatte nicht akzeptiert.

Ausgehend von dieser Idee des Overton-Fensters wurde theoretisiert, wie es einer Idee, die derzeit radikal ist, gelingen kann, von der Gesellschaft akzeptiert zu werden oder sogar populäre Politik zu werden. Es ist eine Wahrnehmungsskala, bei der man von einer Idee, die man für undenkbar hält, zu einer radikalen, dann akzeptablen und schließlich populären Idee gelangt, die dann von der Politik in die Praxis umgesetzt wird.

Nach Ansicht der globalen Elite in Davos ist es an der Zeit, dass die Mehrheitsgesellschaft zu ihnen aufschließt und das veraltete gesellschaftliche Tabu gegen Pädophilie lockert. Und wie könnte man die Moral der Gesellschaft besser ändern als durch eine Gehirnwäsche der Kinder?

Erst diese Woche wurde Klaus Schwab dabei ertappt, wie er damit prahlte, wie das Weltwirtschaftsforum die Bildungssysteme in vielen Ländern vollständig infiltriert hat. Wenn Kinder früh genug mit der Ideologie des WEF in Berührung kommen, können sie komplett indoktriniert werden, so Schwab.

Sie haben die Schulen infiltriert und nehmen Kurs auf unsere Kinder. Und wir wissen bereits, dass sie auch die Kabinette infiltriert haben.

Regierungen auf der ganzen Welt, die unter der Kontrolle des Weltwirtschaftsforums stehen, führen einen Krieg gegen unsere Kinder. Die Young Global Leaders von Klaus Schwab versuchen systematisch, Pädophilie zu normalisieren und Sex mit Kindern weltweit zu entkriminalisieren.

Diese Woche erklärte ein Richter in Jacinda Arderns linksliberalem Neuseeland, dass 12-jährige Kinder in Sex mit Erwachsenen einwilligen können. Du hast mich richtig verstanden. In dem fraglichen Fall ging es um einen 45-jährigen Mann, dessen Verteidigung sich auf die Behauptung stützte, dass sein 12-jähriges Opfer “es wollte”. Der Mann mittleren Alters behauptete, das 12-jährige Mädchen habe ihn zum Sex gedrängt.

“Ich weiß, dass sie ein Kind war, aber die Art und Weise, wie sie zu mir kam, war wie die einer reifen Frau. Ich habe sie abgewiesen, aber sie kam immer wieder zu mir zurück. Sie wollte das wirklich tun”, …

… sagte der 45-Jährige über das damals 12-jährige Kind.

In den letzten Tagen des Prozesses ging Richter Earwaker laut einem Bericht des New Zealand Herald auf die Frage der Einwilligung einer Person unter 16 Jahren ein:

“Rechtlich gesehen kann eine Person unter 16 Jahren nicht in unanständige Handlungen einwilligen, daher musst du als Jury nur entscheiden, ob die unanständigen Handlungen stattgefunden haben”, sagte er.

Dann kam der Knackpunkt. Der Richter sagte den Geschworenen:

“Was den Geschlechtsverkehr angeht, so kann eine Person unter 16 Jahren ihre Zustimmung geben. Sie müssen anhand der Ihnen vorliegenden Beweise prüfen, ob die Zustimmung gegeben wurde oder nicht.”

Willkommen im Neuseeland von Klaus Schwab.

Aber warte, bis du hörst, was in Frankreich passiert.

Emmanuel Macron wurde in einer Wahl, die allgemein als fragwürdig angesehen wurde, als Präsident wiedergewählt. Es ist vielleicht keine Überraschung, dass er auch einer der Young Global Leaders von Klaus Schwab ist und dass Frankreich auch Pädophilie normalisiert.

Die Regierung von Präsident Macron stimmte 2018 gegen ein Schutzalter in Frankreich und war damit eine der ersten Nationen, die dem Druck einer internationalen Kabale nachgab, die Sex mit Kindern weltweit entkriminalisieren will.

Das bedeutet, dass es in Frankreich kein gesetzliches Schutzalter gibt und Erwachsene, die Sex mit Kindern jeden Alters haben, nicht wegen Vergewaltigung belangt werden können, wenn das kindliche Opfer nicht in der Lage ist, “Gewalt, Bedrohung, Nötigung oder Überraschung” zu beweisen.

Der Gesetzesentwurf gegen sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt, der als Schiappa-Gesetz bekannt ist, wurde am 3. August vom französischen Parlament unterzeichnet und löste in Frankreich Empörung aus, da Eltern und Kinderrechtsgruppen Macrons Regierung vorwarfen, die Kinder des Landes zu verraten.

Das fehlende Schutzalter bringt Millionen von Kindern in Frankreich in ernste Gefahr, sexuell missbraucht zu werden, so die Kinderschutzbeauftragten.

Wenn überhaupt, dann ist das eine Untertreibung. Aber sollten sie überrascht sein? Wie Jacinda Ardern aus Neuseeland ist Macron einer der Young Global Leaders von Klaus Schwab. Sie alle sind wild entschlossen, einen Krieg gegen unsere Kinder zu führen.

Natürlich machen sich die Mainstream-Medien durch ihr Schweigen mitschuldig. Auch sie sind vom Weltwirtschaftsforum infiltriert worden und werden versuchen, dich zu vernichten, wenn du es wagst, dich zu diesen Themen zu äußern. Laut den Mainstreammedien im Jahr 2020 ist Fettleibigkeit gesund. Experimentelle Impfstoffe führen nicht dazu, dass Menschen umkippen und sterben. Und Abtreibung ist Liebe.

George Orwell hat uns vor diesen Zeiten gewarnt. Er sagte, die Elite würde versuchen, uns zu überzeugen, dass zwei und zwei gleich fünf ist. Dass Krieg Frieden ist.

Jetzt versuchen sie, uns davon zu überzeugen, dass die Vergewaltigung von Kindern ein Weg ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Selbst Orwell hätte nicht gedacht, dass sie so weit gehen würden.

Aber wenn du die absurde Politik des WEF in letzter Zeit aufmerksam verfolgt hast, wirst du nicht überrascht sein. Die WEF-Politik hat eines gemeinsam: Sie entmenschlicht, entwürdigt und verhöhnt uns. Sie zielen darauf ab, uns alle Freuden des Lebens zu nehmen und uns möglichst viel Schmerz zuzufügen.

Und dann ist da noch die Entvölkerungspolitik, die lange Zeit eine Verschwörungstheorie war, jetzt aber ganz offen zu Tage getreten ist. Sie versuchen nicht einmal, so zu tun, als ob sie nicht die Mehrheit von uns ausrotten wollten.

Laut diesen beiden WEF-Trotteln sind alle religiösen Gruppen gegen das Weltwirtschaftsforum, weil die Religionen “mehr Seelen” wollen und das WEF “weniger” will.

An welchem Punkt hören wir auf und sagen “genug”? Wie oft muss das Weltwirtschaftsforum noch seine finsteren Absichten verkünden, bevor die Welt innehält und zuhört?

Klaus Schwabs rechte Hand Yuval Noah Harari, der schon lange den leisen Teil laut ausspricht, hat erklärt, dass Gott tot und “Jesus eine Fake News” ist.

Harari zufolge gibt es in der modernen Welt keinen Platz mehr für traditionelle christliche Werte. Es ist an der Zeit, dass die Welt die Göttlichkeit des Weltwirtschaftsforums akzeptiert und altmodische gesellschaftliche Tabus loslässt.

Auf die Schlechtigkeit der Elite hinzuweisen, scheint nie etwas zu bewirken oder sie zu beeinflussen. Warum? Weil sie kein Schamgefühl haben. Sie haben kein Schamgefühl, weil sie keinen moralischen Kompass haben. Sie haben keinen moralischen Kompass, weil sie glauben, dass Gott tot ist und sie nach der Regel “Tu, was du willst” leben. Dieses Gebot durchdringt jede Faser ihrer Ideologie, von Wahlen über offene Grenzen bis hin zu Klimawandel, Abtreibung, Pädophilie und vielem mehr.

Ich weiß, dass es sich manchmal dunkel und einsam anfühlt, aber die Massen wachen auf und die Elite wird nicht so leicht die Macht übernehmen können, wie sie erwartet hat.

Sogar die Schafe öffnen langsam ihre Augen, was bedeutet, dass es Hoffnung für die Menschheit gibt, wenn wir die Massen weiterhin aufklären. Bitte mag dieses Video und abonniere diesen Kanal, damit wir die Nachricht weit und breit verbreiten und die Agenda der Globalistenelite aufdecken können.

Wir sitzen im selben Boot und das Wichtigste ist, dass wir uns nicht von schmutziger Politik und Ablenkungen ablenken lassen, die die Menschen gegeneinander aufbringen.

Der gemeinsame Feind ist derjenige, der versucht, dich zu kontrollieren, zu vergiften und deine Kinder zu verderben, nicht dein Nachbar. Wenn wir stark und geeint bleiben, werden wir diese Schlacht gewinnen.

