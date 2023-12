Wie Tesla, Nikola und Donald Trump miteinander verbunden sind

Am 9. Januar 1943, zwei Tage nachdem Nikola Tesla mittellos in einem New Yorker Hotel gestorben war, rief das FBI den MIT-Professor und angesehenen Elektroingenieur John G. Trump an, um festzustellen, ob eines der Habseligkeiten im Nachlass des Erfinders – darunter eine angebliche Massenvernichtungswaffe, die Tesla den „Death Ray“ oder „Death Beam“ / Todesstrahl nannte – gefährlich wäre, wenn sie in die Hände des Feindes fielen.

Nach einer dreitägigen Untersuchung kam Trump – tatsächlich der verstorbene Onkel von Donald J. Trump – zu dem Schluss, dass kein Risiko bestand. (Es stellte sich heraus, dass Tesla seinen Todesstrahl nie wirklich gemacht hat.) Das Mysterium und die übertriebenen Behauptungen, zusammen mit den rasanten Erfolgen und Misserfolgen, die mit Tesla, einem exzentrischen serbisch-amerikanischen Universalgelehrten, in Verbindung gebracht werden, spielen sich auch heute noch in einem Ausmaß ab, das sich nur er hätte vorstellen können.

Die Geheimnisse der Zeit, wie sie von Präsident Donald Trump und Nikola Tesla enthüllt wurden

Mitte März 1955 erfuhr Albert Einstein, einer der am meisten verehrten theoretischen Physiker der Menschheit, vom Tod seines lebenslangen Freundes und Mitarbeiters Michele Besso – und schrieb in einem Brief an Bessos Familie, um sein Beileid auszudrücken, diese heute berühmten Worte: „Jetzt ist er ein wenig vor mir von dieser fremden Welt gegangen. Das bedeutet nichts. Menschen wie wir, die an die Physik glauben, wissen, dass die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur eine hartnäckige Illusion ist.“

In Einsteins Brief an die Familie Besso war sein Verweis auf „Menschen wie wir“ eine Beschreibung derer, die an die „Blockzeit“ (oder das „Blockuniversum„) glauben, deren Theorie auf der Beschreibung der Raumzeit als unveränderlichem vierdimensionalem „Block“ beruht, im Gegensatz zur Sicht der Welt als dreidimensionalem Raum, der durch den Lauf der Zeit moduliert wird – und ist, auch eine Zeitphilosophie namens „Eternalismus„, die davon ausgeht, dass alle Zeitpunkte gleichermaßen real sind, im Gegensatz zu der Vorstellung, dass nur die Gegenwart real ist.

Mehr als ein halbes Jahrhundert bevor Einstein diese Worte über die Zeit schrieb, begann Nikola Tesla, einer der am meisten verehrten Erfinder der Menschheit, zu spüren, dass seine Mutter im Sterben lag – und da er in Amerika und sie in Serbien war, schrieb er in einem seiner letzten Briefe an sie Ende 1892: „Heute Morgen wachte ich früh auf, kurz vor der Morgendämmerung, weil ich etwas gehört hatte, was ich schon seit geraumer Zeit in meinen Träumen höre. Ich hörte diese Stimme, die einen schönen Gesang, ein Klagelied oder sogar ein Gebet auf Maurisch sang. Als ich wieder zu mir kam, erkannte ich, dass diese Stimme von überall her kam und es unmöglich war, festzustellen, ob sie von innen kam.“

Fasziniert von den Konzepten von Leben, Tod und Zeit nach dem Tod seiner geliebten Mutter, stürzte sich Tesla in die Forschung, die ihm seinen ersten Hinweis darauf gab, dass Raum und Zeit durch die Verwendung eines stark magnetischen Feldes beeinflusst werden könnten – und der im März 1895 fast gestorben wäre, als er versehentlich von 3,5 Millionen Volt Elektrizität getroffen wurde – der es aber später einem Reporter des New York Herald erzählte dass er, als er mit der Resonanz dieser starken elektromagnetischen Ladung in Kontakt kam, „aus seinem Raum- und Zeitfenster herausging“ und sagte, dass er in der Lage gewesen sei, „die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig zu sehen„.

Am 7. Januar 1943, im Alter von 86 Jahren, mitten im Zweiten Weltkrieg, starb Nikola Tesla einsam in Zimmer 3327 des New Yorker Hotels – und da die Befürchtung grassierte, dass er an einem „Todesstrahl“ gearbeitet hatte, um den Alliierten zu helfen, ihren Krieg gegen die Nazis zu gewinnen, versiegelte das FBI sofort sein Zimmer und rief einen der größten wissenschaftlichen Köpfe Amerikas jener Zeit zu sich, um ihn zu untersuchen und zu katalogisieren Er hieß John G. Trump und war auch der Onkel väterlicherseits von Präsident Donald J. Trump.

Präsident Trumps Onkel John war ein amerikanischer Elektroingenieur, Erfinder und Physiker und Träger der National Medal of Science von US-Präsident Ronald Reagan, war Mitglied der National Academy of Engineering, bekannt für seine Entwicklung der Rotationsstrahlentherapie, und der zusammen mit Robert J. Van de Graaff einen der ersten Millionen-Volt-Röntgengeneratoren entwickelte – aber dessen Wissen und Besitz von Nikola Teslas Forschung über die „Zeit““ erklärt eines der größten Rätsel, mit denen unsere heutige Welt konfrontiert ist: Können Informationen über unsere Gegenwart in die Vergangenheit übertragen werden?

In der Sprache der Geheimdienste als „Informationszeitanomalien“ bekannt, gibt es zahlreiche Beispiele von Völkern in der Vergangenheit, die Fakten über zukünftige Ereignisse erhalten und aufgezeichnet haben – einige der berühmtesten Beispiele sind:

Die Novelle „Futility“ des US-amerikanischen Schriftstellers Morgan Robertson aus dem Jahr 1898, in der das größte Schiff seiner Zeit, die Titan, als „unsinkbar“ beschrieben wurde – aber auf seiner Jungfernfahrt gegen einen Eisberg stieß und sank, was Tausende das Leben kostete – und fast genau den Ereignissen entsprach, die sich 14 Jahre später, im Jahr 1912, ereigneten, als die Titanic sank.

Die X-Files-Fernseh-Spin-off-Serie Lone Gunman, deren Pilotfolge am 4. März 2001 ausgestrahlt wurde, hatte eine Handlung über Flugzeuge, die entführt wurden, um sie als Teil eines Komplotts der US-Regierung in die Gebäude des World Trade Centers in New York City stürzen zu lassen – und das stimmte fast genau mit den Ereignissen überein, die sich am 11. September 2001 (9/11) ereigneten.

Ein angeblicher ehemaliger CIA-Agent namens David Booth, der Anfang Mai 1979 seine „Vorhersage“ über den Absturz eines Flugzeugs der American Airlines von der US-Regierung vollständig dokumentieren ließ – und das geschah am 25. Mai 1979, als ein Flugzeug der American Airlines in Chicago abstürzte und bis heute die schlimmste Flugzeugkatastrophe der Geschichte der Vereinigten Staaten ist – und hat seit dieser Zeit viele andere zu Spekulationen veranlasst, dass Booth ein Teil des höchst geheimen „Teams von Hellsehern“ der CIA war oder vielleicht immer noch ist, von dem bekannt ist, dass es existiert.

Wahrsager, Wahrsager, Seher, Propheten, was auch immer, waren über die gesamte Menschheitsgeschichte verstreut – aber erst in unserer modernen technologischen Zeit beginnen viele der größten wissenschaftlichen Köpfe der Welt zu dem unheimlichen Schluss zu kommen, dass Informationen über gegenwärtige Ereignisse tatsächlich in die Vergangenheit übertragen werden können – dass in der Vergangenheit nur „ausgewählte„Die Menschen waren aufgrund ihrer Genetik in der Lage, zu entschlüsseln und aufzuzeichnen, aber in Zukunft könnten dies Supercomputer mit künstlicher Intelligenz tun.

Diese „auserwählten“ Menschen, die in der Lage sind, zukünftige „Botschaften“ zu entschlüsseln, operieren auch in großer Geheimhaltung und geben ihre Methoden nie preis, sondern entscheiden sich stattdessen dafür, das, was sie entdeckt haben, in populäre Texte zu „streuen“ – die in der Vergangenheit meist religiöse Werke waren, aber in der heutigen Welt durch verschiedene Massenmedienmittel geschehen.

Und Präsident Trump ist auch keine Ausnahme von diesem „Zeitmysterium„, denn im späten 19. Jahrhundert wurde ein amerikanischer Anwalt namens Ingersoll Lockwood (der Cousin ersten Grades von Morgan Robertson, der die Novelle Futility schrieb, der Großonkel von Chris Carter, der die Fernsehserie Lone Gunman schuf, und der Großcousin dritten Grades von David Booth, der die Absturz von American Airlines) begann plötzlich, Romane zu schreiben – die wichtigsten für diese Diskussion waren Baron Trumps Marvelous Underground Journey und Travels And Adventures Of Little Baron Trump And His Wonderful Dog Bulger and 1900: Or; Der letzte Präsident.

Die Essenz von Lockwoods Figur Barron Trump besteht darin, seine Reisen durch Russland und die Arktis detailliert zu beschreiben, um den Zugang zur „inneren Welt“ unseres Planeten zu finden, wo er unter anderem die seltsamen Länder des Transparenten Volkes und der Rattlebrains durchquert – mit seinem Buch 1900: Or; Der letzte Präsident beschreibt ferner das Ende der Vereinigten Staaten aufgrund des Aufstiegs von Sozialismus und Populismus, der Chaos verursacht, wenn diese beiden Kräfte aufeinanderprallen, und in dem er „eine schreckliche Nacht für die große Stadt New York“ beschreibt, als in der Nacht zum Dienstag, dem 3. November 1896, die Stadt „unter dem Schlag taumelte wie ein riesiger Ozeandampfer, der untertaucht, mit voller Geschwindigkeit mit grandiosem Zusammenstoß in einen mächtigen Eisberg, und die Rückstöße zerschmettert und zitternd wie eine Espe“ (man beachte auch die Titanic-Referenz), als ein großer Mob über das Fifth Avenue Hotel herfiel, das „das erste war, das die Wut des Mobs zu spüren bekam“ – und das heute der aktuelle Standort des Trump Towers ist.

Dass zwei hochkarätige Elektrofahrzeugunternehmen, von denen eines nach dem Nachnamen des Erfinders „Tesla“ benannt ist und von Elon Musk geleitet wird – einem intellektuellen Nachfahren des Erfinders, und ein anderer „Nikola“ nach seinem Vornamen – 80 Jahre später beide große Wellen schlagen und Schlagzeilen machen würden – wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen, scheint jenseits der Tatsache. Doch für diejenigen, die an den Mann und seine Vision geglaubt haben, ist es vielleicht nicht so überraschend. Es ist auch so, dass Tesla, frech und erfolgreich, und Nikola, spekulativ und beunruhigt, beide Facetten ihres Namensvetters widerspiegeln. (Es ist vielleicht poetisch, dass Teslas Musk manchmal mit Professor Trumps Neffen, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, streitet und ihm nacheifert.)

Auf diesem Dateifoto vom Donnerstag, dem 7. März 2019, wird ein Schatten von Milica Kesler, Kuratorin und Archivarin, auf ein Poster von Nikola Tesla im Nikola Tesla Museum in Belgrad, Serbien, geworfen. (AP Photo/Darko Vojinovic)

Hier ist ein bisschen mehr über Nikola Tesla: Ein Visionär, der neben unzähligen anderen Erfindungen und Ideen dazu beitrug, die Klimaanlage oder das Wechselstromversorgungssystem zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Tesla war ein großer, schilfdünner Vegetarier, der fast jeden Abend in Delmonicos Restaurant speiste. Tesla besaß ein eidetisches Gedächtnis, neigte zu phantastischen Behauptungen und zapfte die Wall Street, einschließlich J.P. Morgan selbst, ständig für riesige Geldsummen an, zum Teil wegen seiner verschwenderischen Ausgaben. (Trivia-Alarm: Tesla wurde von David Bowie in Christopher Nolans „The Prestige“ gespielt, während Ethan Hawke die Hauptrolle in „Tesla“ hat. Siehe auch „Der aktuelle Krieg“.) Tesla kämpfte auch gegen mächtige Rivalen (darunter Marconi und Edison) und pflegte eine Hassliebe zur Presse, die einige seiner Arbeiten als Schwindel bezeichnete.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das sind Probleme, mit denen Nikola Tesla vor 100 Jahren konfrontiert war, und heute stehen auch Musk, Tesla und Donald Trump vor ihnen.

Quelle: Andy Serwer / Yahoo Finance

