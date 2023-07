Zweiter IRS-Whistleblower geht bei Anhörung des House Oversight über Hunter Biden-Untersuchung an die Öffentlichkeit

CNN berichtet: Der Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses hörte am Mittwoch zwei IRS-Whistleblower, deren Behauptungen, das Justizministerium habe die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter Biden politisiert, einen Feuersturm unter den Republikanern ausgelöst haben.

Einer der beiden Whistleblower gab sich bei der Anhörung zum ersten Mal öffentlich zu erkennen: Joseph Ziegler, ein 13-jähriger IRS-Spezialagent bei der Kriminalpolizei.

In seiner Zeugenaussage sagte Ziegler, er habe gesehen, wie Bundesanwälte von den normalen Verfahren abgewichen seien, und wiederholte die Behauptungen des Whistleblowers Gary Shapley, dass die IRS-Ermittler empfohlen hätten, Hunter Biden wegen weitaus schwerwiegenderer Verbrechen anzuklagen als das, wozu sich der Sohn des Präsidenten bereit erklärt hat, sich schuldig zu bekennen.

„Es schien mir, basierend auf dem, was ich erlebt habe, dass der US-Staatsanwalt in Delaware in unseren Ermittlungen ständig von DOJ-Beamten sowie anderen US-Anwälten gelähmt, eingeschränkt und an den Rand gedrängt wurde“, sagte Ziegler.

Die Whistleblower teilten den Abgeordneten am Mittwoch auch mit, dass Beamte des Justizministeriums ihre Ermittler daran gehindert hätten, Präsident Joe Biden und seine Enkelkinder zu untersuchen, nachdem sie Beweise gefunden hatten, die sie möglicherweise mit Hunter Bidens problematischen Finanzen in Verbindung bringen.

„Wenn der Vater des Subjekts irgendwie mit den Finanzen des Subjekts in Verbindung steht, müssten wir im normalen Verlauf einer Untersuchung diese Informationen erhalten, um die Geldflüsse ordnungsgemäß zu überprüfen und festzustellen, was wir am Ende verlangen“, sagte Shapley und fügte hinzu, dass sein Team daran gehindert wurde, Hinweise auf den Präsidenten zu finden.

Ziegler, der Shapleys Stellvertreter ist, sagte dem Gremium in seiner schriftlichen Aussage auch, dass er Hunter Bidens erwachsene Kinder befragen wolle, nachdem er potenziell illegale Abzüge in Hunter Bidens Steuererklärungen im Zusammenhang mit Zahlungen an seine Kinder aufgedeckt hatte. Aber ein Staatsanwalt des Justizministeriums sagte, das würde „uns in heißes Wasser bringen“, und es sei nicht passiert, schrieb Ziegler.

Das Justizministerium und das Weiße Haus haben zuvor die Behauptungen der Whistleblower zurückgewiesen, dass es eine politische Einmischung in die kriminellen Ermittlungen gegen Hunter Biden gegeben habe. Diese Anschuldigungen stehen im Einklang mit ihrer früheren Zeugenaussage hinter verschlossenen Türen, die letzten Monat veröffentlicht wurde.

Biden hat gesagt, er sei nicht in die Geschäfte seines Sohnes involviert gewesen.

Während der sechsstündigen Anhörung stießen die Demokraten Löcher in einige der Behauptungen der Whistleblower und wiesen wiederholt darauf hin, dass die Untersuchung von Hunter Biden unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump begann und von einem von Trump ernannten Staatsanwalt beaufsichtigt wurde. Sie warfen den Republikanern auch vor, sich heuchlerisch auf die Finanzen der Biden-Familie zu konzentrieren und mögliche Konflikte im Zusammenhang mit Trumps Geschäftsimperium zu ignorieren.

An einem Punkt hielt die brandgefährliche GOP-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene große Plakate hoch, die sehr explizite Bilder eines nackten Hunter Biden mit einer Sexarbeiterin zeigten. (Die IRS-Whistleblower hatten ausgesagt, dass seine Steuerunterlagen Zahlungen an Prostituierte und Sexclubs zeigten, während er mit der Sucht zu kämpfen hatte.) Ihre Eskapaden zogen schnelle Rügen von den Demokraten auf dem Podium nach sich.

„Wir sind gespannt, wie dieser Fall der reinen Belästigung des Privatlebens einer Privatperson den Kongress über eine echte Lücke in unseren Steuergesetzen informiert hat“, sagte der Anwalt von Hunter Biden, Abbe Lowell, am Donnerstag in einer Erklärung gegenüber CNN und fügte hinzu, dass Greenes „Stunt als historisches Ereignis in die Geschichte eingehen wird, das erklärt, warum 80 % der Amerikaner den Kongress missbilligen“.

GOP-Behauptungen über ein politisiertes DOJ

Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben aus den Anschuldigungen Kapital geschlagen – von Shapley, einem 14-jährigen IRS-Veteranen, der Teile der kriminellen Untersuchung von Hunter Biden beaufsichtigte, und Ziegler, dessen frühere Aussage anonym war – um ihre Behauptungen zu untermauern, dass das Justizministerium zunehmend politisiert wurde, um Demokraten zu schützen und Konservative ins Visier zu nehmen.

Die Zeugenaussagen der IRS-Whistleblower haben auch einen neuen Vorstoß für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Generalstaatsanwalt Merrick Garland entfacht, da der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wachsendem Druck von einer zunehmend unruhigen rechten Flanke ausgesetzt ist, die Präsident Joe Biden und sein Kabinett ins Visier nehmen will. McCarthy heizte die Dynamik an, indem er sagte, er sei offen für eine Amtsenthebungsuntersuchung, wenn die Behauptungen der Whistleblower Bestand haben.

Shapley und sein Stellvertreter sagten im Juni vor dem Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses, dass Beamte des Justizministeriums die strafrechtlichen Ermittlungen zu Hunter Bidens Steuerangelegenheiten nur langsam voranbrachten, ihre Bemühungen, Vorladungen und Durchsuchungsbefehle zu erhalten, behinderten und Staatsanwälte wiederholt daran hinderten, Anklage wegen Straftaten zu erheben.

Die Whistleblower behaupteten auch, dass US-Staatsanwalt David Weiss, der von Trump ernannt wurde und die Untersuchung von Hunter Biden beaufsichtigt, bei einem Treffen im Oktober 2022 gesagt habe, er könne keine endgültigen Anklageentscheidungen gegen den Sohn des Präsidenten treffen, und dass ihm der Status eines Sonderermittlers verweigert wurde, als er darum bat.

Die Republikaner haben diese Äußerungen aufgegriffen, um zu behaupten, Garland habe nicht die Wahrheit gesagt, als er dem Kongress sagte, dass Weiss die volle Autorität über die Untersuchung habe. Aber Garland und Weiss haben die meisten, wenn nicht sogar alle Behauptungen der GOP-Gesetzgeber zurückgewiesen. Weiss hat in Briefen an den Kongress wiederholt, dass er immer die „ultimative Autorität“ über die Untersuchung hatte.

Außerdem ist es üblich, dass es interne Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ermittlern gibt, wie sie vom IRS-Agenten beschrieben wurden – ein Punkt, den die Demokraten in einem Memo vor der Anhörung angesprochen haben, wie aus einer Kopie des Memos hervorgeht, die CNN vorliegt.

Der leitende IRS-Sonderermittler Gary Shapley und der IRS-Kriminalbeamte Joseph Ziegler kommen am 19. Juli 2023 auf dem Capitol Hill in Washington, DC, zu einer Anhörung des House Oversight Committee im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Justizministeriums gegen Hunter Biden.Drew Angerer/Getty Images

Whistleblower verteidigt seine Glaubwürdigkeit

In seiner Aussage hinter verschlossenen Türen im vergangenen Monat sagte Ziegler den Abgeordneten, dass er schwul sei, und wehrte sich gegen die Vorstellung einiger rechter Persönlichkeiten, dass seine sexuelle Orientierung seine Politik oder seinen Job beeinflusse.

„Die Leute haben gesagt, weil ich schwul bin und als Sachbearbeiter an dieser Untersuchung arbeite, dass ich ein linksextremer Liberaler sein muss, der perfekt in der Lage ist, in eine Agenda zu passen. Das waren Dinge, die in den sozialen Medien über mich standen“, sagte Ziegler dem Ausschuss laut einer Abschrift seiner Aussage. „Ich kann dir sagen, dass ich nichts von alledem bin. Ich bin ein Berufsangestellter in der Regierung, und ich habe mich immer bemüht, die Politik nicht in meine Stimmung eindringen zu lassen, wenn ich Fälle bearbeite.“

Während der Anhörung hob er einen 644-seitigen Bericht über Hunter Biden hervor – der von einem ehemaligen Berater Trumps im Weißen Haus zusammengestellt, online gestellt wurde und in rechten Kreisen weit verbreitet ist. Der Bericht hob Zieglers sexuelle Orientierung hervor, enthielt Fotos von ihm mit seinem Ehemann und nutzte seine Sexualität, um ihn zu beschuldigen, in der strafrechtlichen Untersuchung von Hunter Biden „voreingenommen“ zu sein.

Ziegler sagte in seiner privaten Zeugenaussage, dass er in einem konservativen Haushalt aufgewachsen sei und „konservative Überzeugungen hatte“, sich aber jetzt als Demokrat mit „mittelmäßigen“ Ansichten identifiziere.

„Wir sind nicht verärgert. Wir sind nicht hier, um Leute zu bekommen. Wir sind hier, um Rechenschaft abzulegen und daraus zu lernen“, sagte Ziegler am Ende der Anhörung.

Demokraten wehren sich

In his opening statement, Rep. Jamie Raskin of Maryland, the top Democrat on the Oversight Committee, said his Republican colleagues failed to connect the allegations of wrongdoing to the president.

“Like every other try by my colleagues to concoct a scandal about President Biden, this one is a complete and total bust,” Raskin said.

Some of the Democratic members of the committee who are Black and Hispanic used their time to highlight long-running inequities in the American justice system that impact minorities, like disproportionately high rates of incarceration and IRS audits. They ridiculed their Republican colleagues for claiming there is a “two-tiered justice system” that is targeting conservatives.

House Democrats also noted that many investigative decisions that the two whistleblowers disagreed with occurred during the Trump administration, highlighting specific examples from late 2020.

The White House repeatedly also pointed out in advance of Wednesday’s hearing that Weiss had been appointed by Trump, encouraging Republicans instead to “focus on the issues most important to the American people.”

“There are real issues Americans want us to be spending our time on, and President Biden believes we can work together to make real progress, if House Republicans would make an effort instead of constantly staging partisan stunts to try to damage him politically,” said Ian Sams, a White House spokesman responding to Republican-led congressional investigations.

Fragen für Weiss und Garland

Die republikanischen Ausschussvorsitzenden des Repräsentantenhauses haben Weiss und eine Reihe von Personen, die an der strafrechtlichen Untersuchung von Hunter Biden beteiligt sind, um Interviews gebeten. Das Justizministerium informierte letzte Woche den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan, einen Republikaner aus Ohio, dass sie Weiss „zu einem geeigneten Zeitpunkt“ zur Verfügung stellen werden, wenn die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen gegen Hunter Biden offiziell abgeschlossen sind, und bot an, mit den Verhandlungen über das weitere Vorgehen zu beginnen.

Auf die Frage, ob die Anhörung mit den IRS-Whistleblowern am Mittwoch ein Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Garland sei, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, James Comer, gegenüber CNN: „Es gibt offensichtlich viel Eifer, die Fakten herauszubringen, und wir handeln so schnell wie möglich.“ Er fügte jedoch hinzu, dass er „nur dafür verantwortlich ist, die Fakten ans Licht zu bringen“ und dass Fragen der Amtsenthebung später kommen werden.

Comer, ein Republikaner aus Kentucky, sagte: „Wir haben zwei mutige und glaubwürdige IRS-Whistleblower, die ihre Karriere riskiert haben, um sich zu melden und wichtige Zeugenaussagen zu machen.“

Garland, ein Top-Ziel der GOP des Repräsentantenhauses, soll im September vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses für eine routinemäßige Aufsichtsanhörung aussagen.

Hunter Biden soll sich nächste Woche bei einer Gerichtsanhörung in Delaware wegen zweier Steuervergehen schuldig bekennen.

Quelle: edition.cnn.com/2023/07/19/politics/oversight-committee-hearing-irs-whistleblowers/index.html

